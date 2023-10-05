Повна нісенітниця, так це не працює, – Данілов про "ядерну" ідею Симоньян

Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян запропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром, щоб "вивести з ладу супутники й радіоелектроніку". Однак таким чином ця ідея насправді не працює.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони – Олексій Данілов. Він назвав таку ідею цілковитою нісенітницею, передає 24 Канал.

До теми Безглузді міркування Симоньян: чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю

Данілов висловився про ідею Симоньян

Олексій Данілов наголосив, що ідея Симоньян з підривом ядерної бомби над Сибіром не зможе поламати ту систему, яка наразі існує у світі. Крім того, він посміявся з такої думки російської пропагандистки.

Можу сказати, що це повна нісенітниця. Що б вони там не робили, воно так не працює,

– наголосив секретар РНБО.

Попри це, він підкреслив, що таке рішення можливе, але сумнівно, що саме Росія від цього вибуху виграє.

Данілов також зауважив, що вся істерика, яку влаштували російські пропагандисти, абсолютно відрізняється від тих наративів, які вони говорили на початку повномасштабного вторгнення у нашу державу.

"Вони в розпачі й не знають, що робити. І має рацію наш президент, коли говорить, що цей ядерний шантаж – це єдине, що в них лишається", – сказав він.

Наостанок секретар РНБО запевнив, що навряд чи Росія застосує ядерну зброю. Адже цього країні-агресорці не дозволить Китай, який не хоче негативних наслідків для інших ядерних держав, у тому числі й себе.

Симоньян погрожує критикам своєї "ідеї"

Водночас російська пропагандистка Маргаріта Симоньян не полишає свою ідею щодо ядерного шантажу. За повідомленнями російських ЗМІ, вона погрожує коментаторам карним злочином за критику її пропозиції.

Зокрема, вона зазначила, що теж "вміє писати, заяви у тому числі". Крім того, вона пригрозила громадянам Росії статтею за "помилковий донос".

Симоньян також у пропагандистському дусі наголосила, що нібито писати доноси "їй не дозволяє Боженька". І закликала людей "побоятися Бога, про всяк випадок", а сама зробила з себе жертву, сказавши, що "підставлятиме ліву щоку".

Захистив російську пропагандистку й глава Чечні Рамзан Кадиров. Він назвав її "справжнім патріотом, який обстоює національні інтереси на будь-яких майданчиках".

Він також пояснив її слова тим, що "навіть за такого несприятливого розвитку подій Росія, порівняно з рештою світу, стратегічно не програє". Усіх "критиків" Симоньян він закликав "зробити внесок у боротьбу проти НАТО й неонацизму".

Симоньян хоче ядерного вибуху над Сибіром