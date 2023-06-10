"Згустки племен": Симоньян образила вірмен, назвавши їх етносом з "відсутньою державністю"

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян не може ніяк втихомиритися. Цього разу вона знову вирішила образити вірменів, назвавши їх "згустками племен".

Ця не вельмишановна особа, мабуть, скучила за увагою до себе. Тож вирішила вкотре вляпатися у скандал, але цього разу вона накинулася на Вірменію та її народ, передає 24 Канал.

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Заговорила про "збирання народів" Росією

В ефірі одного з федеральних телеканалів пропагандистка не добирала слова. Вона вважає, що вірмени повинні бути вдячними Росії за те, що після захоплення їх не обмежували у можливості користуватися рідною мовою.

До так званого "приєднання" до Російської імперії, за словами Симоньян, Вірменія була лише "етносом". І що у неї не було власної держави.

Вірменія вважається однією з найдавніших держав як у Малій Азії, так і на Закавказзі. Причому, вона першою прийняла християнство як державну релігію. І сталося це у 301 році. Так-так, тоді Росією чи Московським царством навіть близько не пахнуло.

Що робила Росія? Росія приєднувала до себе нації, країни, якісь згустки племен з відсутньою державністю, зокрема і мій етнос – вірменський, і дозволяла цьому етносу розвиватися згідно з його культурою, його цінностями, його мовою,

– заявила вона.

Симоньян назвала вірмен "згустками племен": дивіться відео

Досить дивно чути ці слова від етнічної вірменки. І дуже шкода, що в неї не відсох язик у цей момент. Хай там як, але творчиня фрази "дать заднюю" продовжує грати у видобування перлів зі свого рота.

Зауважимо, що Маргариті Симоньян заборонили в'їжджати до Вірменії. Відповідне рішення ухвалили у березні 2023 року. Причиною цього стали її провокаційні заяви щодо країни, якими вона розсипалася і до того часу.

До слова, російська пропаганда не припиняє видавати безглузді заяви. Напередодні в ефірі вже встигли похизуватися, що Росію буцімто підтримує 150 країн. Насправді ж, ситуація така: 51 держава допомагає Україні, а решта 150 – залишаються нейтральними. В очах окупантів все виглядає так: ці 150 "де-факто за нас (росіян – 24 Канал)". На цьому моменті закочуємо очі.