Тбілісі за 3 дні: Симоньян почала погрожувати Грузії ракетними ударами

Кремлівська пропагандистка Маргаріта Симоньян не тямить себе від люті. На тлі протестів у Грузії вона погрожує завдати удару по Тбілісі.

Симоньян видала чергову цинічну заяву, оскільки їй не сподобалися, як грузини під час мітингу вигукували "Сухумі". Йдеться про грузинське місто, яке Росія окупувала, пише 24 Канал.

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Симоньян заявила про другий фронт для Росії

Пропагандистка написала у своїх соціальних мережах, що нібито протести в Грузії були потрібні, щоб відкрити для Росії "другий фронт". З одного боку, Симоньян, ймовірно, розчарована тим, що російський сценарій у Грузії не пройшов.

Зокрема, 10 березня парламент Грузії відхилив закон про іноагентів, який діє в Росії. Саме цей законопроєкт спричинив масові протести. І, на відміну від росіян, грузини свого досягли.

З іншого боку, Симоньян, можливо, публічно висловила свої побоювання щодо "другого фронту". Росія зазнає невдач в Україні й відкриття другого фронту буде смерти подібним для кремлівського режиму. Відтак, вона наперед намагається виправдати майбутні невдачі Москви.

У контексті протестів у Грузії Симоньян видала погрозу на адресу Тбілісі. Зокрема, вона написала, що в разі повторення серпня 2008, коли Росія напала на Грузію, цього разу "ніхто цацькатися" з Грузією нібито не буде.

Вона пригрозила, що Росія не буде відправляти війська в Грузії, а натякнула на ракетні удари по Тбілісі. Можна припустити, що відповідна риторика Симоньян свідчить про те, що Кремль починає втрачати важелі впливу на Грузію, де відверто проросійський уряд.

Причому Симоньян у контексті ударів по Грузії сказала, що в Тбілісі немає Києво-Печерської Лаври, натякаючи, що саме тому росіяни не будуть себе стримувати. У своєму дописі вона відверто натякає, що Росія готова до ударів по цивільних у Грузії.

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