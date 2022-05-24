Симоньян слідом за нацистами вирішила довести світу, що вона – не мавпа

Послухав я тут чорнороту Симоньян (навіщо, питається?) про те, що нема чого нити кацапам з приводу того, що їхні діти більше не мають можливості вчити своїх дітей за кордоном (посилання ставити не буду, вже вибачайте).

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Мовляв, не навчаючись там, діти залишаться нормальними людьми. Про ступінь нормальності ми вже всі зрозуміли по солдату Шишімарину. Про Симоньян теж – дуже давно.

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Просто феєрична дурепа, баба, судячи з усього невеликого розуму, але для пропагандиста він і не потрібен – його справа язиком працювати і нести всіляку маячню, не замислюючись про неї.

Мозок пропагандиста – це як печера, в якій кричиш і по ній розходиться луна – нічого не повинно заважати поширенню звуку і, насамперед, розум. Він і є головною перешкодою.

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За зразок обрали справжніх нацистів

Пасаж про те, що не вчитись і не жити на Заході – це добре, нагадав мені іншу історію. 1933 року, вже в нацистській Німеччині розпочалася антибананова кампанія. Країні була потрібна валюта, і тому вирішили відігратися на закупівлі імпортних плодів.

Світила медичної науки наввипердки почали розповідати про шкідливість бананів, а ідеологи-пропагандисти закликали надавати перевагу національним фруктам. Кампанія проходила під гаслами: "Справжній патріот їсть німецькі яблука" та "Ми ж не мавпи: полуниця краща за банани". Так і бачу, як це вимовляє Симоньян.

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