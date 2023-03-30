Це добре для України, – психолог про заяву Сімоньян про репарації від Росії

Російські пропагандисти почали говорити про репарації для України. Звісно, вони говорять про це на свій лад, але це вже позитивний сигнал для України.

Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Пропагандистка Сімоньян у ефірі заявила, що збирається купувати українські території, але пропонує назвати це "репараціями", щоб Україні, мовляв, легше було.

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Заява Сімоньян

В ефірі одного з пропагандистських шоу Сімоньян запропонувала свій план завершення війни в Україні. Вона сказала, що можна викупити в України окуповані території шляхом передачі заморожених у Євросоюзі активів ЦБ Росії, які оцінюються приблизно у 300 мільярдів доларів.

Вони виплачують ці гроші, як рахунок за нашу покупку тих земель, які хочуть бути з нами. Ці гроші вирушать в Україну ніби за них. Однак, щоб вони не ображались, можна назвати це репараціями. Вони вже стали про це писати, а ми будемо називати це просто покупкою,

– заявила пропагандистка.

Вона додала, що їй не потрібні ті землі, які не хочуть бути з Росією, зокрема, Львів, бо там недружні до Росії люди. А ще зазначила, що "це" триває уже 9 років, триватиме ще років 6 і в будь-якому випадку завершиться ось так, як вона пропонує, тому краще швидше.

Попов про заяву Сімоньян про репарації від Росії: дивіться відео

Те, що каже Сімоньян – добре

Кандидат психологічних наук зазначив, що слова Сімоньян – позитивні для України. Вона розуміє, що в Україні не дружньо ставляться до Росії. Щоправда, поки вона говорить лише про Захід нашої країни. Однак цю інформацію вона подає росіянам з "великого екрана".

"Це наше досягнення, досягнення ЗСУ, які вогнем і мечем це встромили в мозок росіян. Це дуже добре. По-друге, Сімоньян розуміє, що, радше за все, війна буде програна Росією, а тому буде необхідність щось сплачувати", – зауважив Попов.

За його словами, нехай вона збирається щось купувати, очевидно, сухопутний коридор у Крим, Крим, Донбас, ми ж розуміємо, що ці території не будуть їхніми. Однак у вуха пересічних росіян вона вже заливає слово репарації. Нехай звикають, бо нам ці гроші будуть потрібні на відбудову того, що вони зруйнували.

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