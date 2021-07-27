Один батько виховує 11 дітей: унікальна історія усиновлення у Калуші

Історії, коли батько самотужки усиновлює дітей – унікальні, адже це трапляється вкрай рідко. Однак такий приклад можна брати з 60-річного Романа Гулака. Він живе у власному будинку, розташованому у Калуші, і виховує там 11 дітей.

Спочатку чоловік хотів одного хлопчика

Чоловік якось прочитав у газеті про усиновлення дітей. Тоді ж спитав, чи має право одинокий чоловік усиновити дитину.

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Його запевнили, що закон не забороняє цього. Саме у цей момент Гулак і вирішив усиновити хлопчика.

Я хотів одного хлопчика, аби був біля мене , щоб я його чогось навчив, щоб він щось отримав, поки я ще можу і мав на це час і здоров'я,

– розповів чоловік.

Він припускав, що захоче усиновити 2 дітей. Однак про те, що виховуватиме 11 – навіть подумати не міг.

Гулак: Важко було зробити свідомий вибір

У дитячому будинку міста Долина ситуація була стресовою, коли Гулак прийшов по дитину. Річ у тім, що кожен хотів бути усиновленим.

Дуже важко зробити свідомий вибір, тому що майже всі діти кидаються на шию, кожен хоче, аби його забрали додому,

– сказав Гулак.

Однак чоловіка познайомили з 14-річним хлопцем. Він – кмітливий та розумний, тому Гулак одразу ж вирішив обрати цю дитину. Однак це було не так просто, адже у хлопця є 2 молодші сестри – їх не хотіли розлучати.

"Я подумав – беру трьох. Коли почав оформляти документи, то мені адміністрація сказала, що є ще їхня подруга", – зауважив чоловік.



Діти пишаються таким батьком / Фото з сімейного архіву

13-річна дівчинка перебувала у будинку з 9-місячного віку. Її покинула мама, бо у неї були хворі нирки.

"Вона мала скоро вже покинути цей дитячий будинок. В гуртожитках просто б загинула, бо їй щороку треба їздити до Києва на лікування. Та я кажу: "Та що там вже, давайте і її в цю компанію. Так у мене і з'явилися ці 4 діток", – сказав Гулак.

Надійка: Допомагаємо одна одній та татові

Дівчина розповіла, що спочатку було незвично у новій сім'ї. Зокрема, через те, що є лише тато.

Але нічого! У тата є хороша кума та родичі, які нам завжди помагали, адже у нас було багато дівчаток. Ми швидко звикли, допомагали одна одній і татові,

– розповіла Надія.

"У нього (батька – 24 канал) дуже велике і добре серце, адже він погодився на таку кількість дітей сам. Я завдячую тільки йому, що я така виросла. Все, що я маю, це завдяки йому. І горджуся, що у мене такий тато і дідусь мого сина", – сказала Надія.



Роман Гулак вкладає у дітей всю свою любов / Фото з сімейного архіву

Через певний час служба почала сама дзвонити до Романа Гулака. Зазвичай це траплялось тоді, коли вони не могли впоратися зі складними дітьми.

"От є якась складна дитина і вони не справляються – вже дзвонять і кажуть: "Романе, тільки ти їх зможеш взяти і виховати, тільки в тебе це вийде". От так по дитині – і в мене їх стало 11", – пояснив батько.

Віктор: Все, що я вмію – завдяки татові

Так усиновили і Віктора, він був важким підлітком.

Я закликав усіх на сімейну раду, розказав про того хлопчика. Йому тоді було 17 років. Діти погодились,

– розповів Гулак.

Чоловік часто каже Віктору, що його виховала вулиця, а тому треба прагнути змін. "В мені був негатив, але він крізь це побачив мої світлі сторони. І все, що я вмію зараз робити – це завдяки татові", – зазначив Віктор.

Віктор живе у сім'ї вже 3 роки. Хоче йти на службу в армію. Гулак вважає такий вибір свідомим та героїчним.

Я пишаюся ним,

– запевнив батько.

Марія: Рідні батьки не дали мені такої любові

Одного разу до чоловіка подзвонив керівник у справах дітей Франківської області. Він повідомив, що є дівчинка Марія, яка може потрапити в дитбудинок, якщо її не забрати одразу у сім'ю. Гулак сумнівався через свій вік. Однак його переконали.

"Сказали, що це дуже хороша дитина, але вона там згине. І мені так "йокнуло", думаю, ніколи не була в інтернаті. Я знаю, що таке інтернат. Ой, добре знаю", – сказав Роман Гулак.



Марія, яку Роман Гулак взяв у сім'ю останньою / Скриншот з відео

Марія дуже вдячна, що вона не потрапила у дитбудинок. Вона впевнена, що була б більш жорстокою та не такою чуттєвою.

Тут я така ніжна, добра. Віктор Петрович – сам, але він мені заміняє і маму, і тата. Вони у мене були, але оцю любов і опіку так і не дали,

– зазначила Марія.

Гулак: Найвища подяка – розумні діти

Близькі люди часто кажуть Гулаку про те, що нібито діти йому потім можуть навіть не подякувати. Однак чоловік вважає, що робить все правильно. Наприклад, він пишається тим, що зміг прищепити любов усиновленій Аліні. Зараз вона одружена, живе у Польщі та має 2 дітей.

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"Її мама покинула, відмовилася від неї. А вона трясеться над своїми дітлахами, дає їм ту любов, якої сама не мала. Це ж який прогрес! Вона стала справжньою мамою", – заявив Гулак.



Роман Гулак, який усиновив 11 дітей / Скриншот з відео

Він вважає, що дуже важливо, аби діти не росли в інтернаті. Краще у чужих сім'ях, ніж у цих стінах. Діти, яких виховав чоловік, тепер і самі хочуть допомогти іншим. Наприклад, Марія впевнена, що усиновить дівчинку, аби віддати їй всю ту любов, якої сама не мала.

"Для мене найвища подяка, що мої діти стали такими розумними. Вони вміють самі себе забезпечити. Для мене це найвища подяка", – підсумував чоловік.

Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення. При потребі, юридичні партнери Фонду надають правову допомогу в процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не замінює функцій держави в процесі усиновлення (удочеріння).