Сім'ям з хворими дітьми нададуть новий вид допомоги: кому і скільки платитимуть

Кабінет міністрів України прийняв постанову про доповнення та зміну виплат сім'ям, в яких є важкохворі діти.

Постанова доповнює порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми новим пунктом. Документ набуде чинності 1 січня 2019 року.

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Згідно з ним в Україні вводиться окремий вид допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, у яких:

Важкі перинатальні ураження нервової системи; Важкі вроджені вади розвитку; Орфанні (рідкісні) захворювання; Онкологічні захворювання; Онкогематологічні захворювання; Дитячий церебральний параліч; Важкі психічні розлади; Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; Важка травма; Потрібна трансплантація органу; Потрібна паліативна допомога, але не встановлена ​​інвалідність.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається: з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення; на кожну хвору дитину в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців; незалежно від отримання інших видів державної допомоги.

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