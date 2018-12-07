Сім'ям з хворими дітьми нададуть новий вид допомоги: кому і скільки платитимуть
Кабінет міністрів України прийняв постанову про доповнення та зміну виплат сім'ям, в яких є важкохворі діти.
Постанова доповнює порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми новим пунктом. Документ набуде чинності 1 січня 2019 року.
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Згідно з ним в Україні вводиться окремий вид допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, у яких:
- Важкі перинатальні ураження нервової системи;
- Важкі вроджені вади розвитку;
- Орфанні (рідкісні) захворювання;
- Онкологічні захворювання;
- Онкогематологічні захворювання;
- Дитячий церебральний параліч;
- Важкі психічні розлади;
- Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
- Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- Важка травма;
- Потрібна трансплантація органу;
- Потрібна паліативна допомога, але не встановлена інвалідність.
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається: з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення; на кожну хвору дитину в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців; незалежно від отримання інших видів державної допомоги.
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