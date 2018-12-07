23:12
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, сьогодні
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Сім'ям з хворими дітьми нададуть новий вид допомоги: кому і скільки платитимуть

      444 Читать новость на русском
      Допомога сім'ям з хворими дітьми
      Допомога сім'ям з хворими дітьми / Фото з соцмереж

      Кабінет міністрів України прийняв постанову про доповнення та зміну виплат сім'ям, в яких є важкохворі діти.

      Постанова доповнює порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми новим пунктом. Документ набуде чинності 1 січня 2019 року.

      Читайте також: Чому в Україну повертаються давно забуті хвороби: пояснення UNICEF

      Згідно з ним в Україні вводиться окремий вид допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, у яких:

      1. Важкі перинатальні ураження нервової системи;
      2. Важкі вроджені вади розвитку;
      3. Орфанні (рідкісні) захворювання;
      4. Онкологічні захворювання;
      5. Онкогематологічні захворювання;
      6. Дитячий церебральний параліч;
      7. Важкі психічні розлади;
      8. Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
      9. Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
      10. Важка травма;
      11. Потрібна трансплантація органу;
      12. Потрібна паліативна допомога, але не встановлена ​​інвалідність.

      Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається: з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення; на кожну хвору дитину в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців; незалежно від отримання інших видів державної допомоги.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Кабінет Міністрів України
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      сьогодні , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 95
      Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      сьогодні , 22:14 Головні новини 7 грудня: консул відвідав полонених у РФ моряків і главу УПЦ МП позбавлять титулу
      1869
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      сьогодні , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 189
      Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      сьогодні , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      Ігор Саджениця 389
      Чому щезли черги на кордоні?
      сьогодні , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 2056
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Чому не можна змушувати дитину їсти: топ-3 причини
       22 листопада , 19:43
      Що робити, якщо дитина не хоче вчитися
       9 жовтня , 17:29
      "Купи хворобу у дитини": як кожен українець може допомогти хворим дітям
      сьогодні , 14:41
      Комаровський пояснив, чи корисне грудне вигодовування після року
       10 грудня , 07:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук