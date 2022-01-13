У сім'ї Назарбаєва вперше прокоментували події в країні

Молодша донька першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва вперше прокоментувала напружену ситуацію в країні. Алія Назарбаєва назвала протести та заворушення у Казахстані трагічними подіями.

На своїй сторінці в інстаграмі жінка подякувала за підтримку. Вона наголосила, що переживає це все "з тяжким серцем".

Важливо Токаєв достроково скасував надзвичайну ситуацію в кількох регіонах Казахстану

Донька Назарбаєва згадала жертв протестів. Водночас вона не вказала, про кого саме мовиться – силовиків чи мітингувальників.

Немає слів, щоб висловити біль та жаль через жертв та загиблих людей. Висловлюю щирі співчуття сім'ям усіх загиблих. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час,

– написала Алія Назарбаєва.

Вона також подякувала за підтримку Нурсултану Назарабєву, який "отримує багато повідомлень у ці дні від мешканців різних регіонів".

Де зараз родина Назарбаєва

Зауважимо, що Назарбаєв та члени його сім'ї не з'являлися на публіці від початку протестів у країні. Те, що відбувається в Казахстані, вони не коментували. Раніше місцеві ЗМІ писали, що Назарбаєв та троє його дочок залишили країну, проте офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Політолог Аркадій Дубнов із посиланням на джерело повідомив опозиційному російському виданню "Дождь", що Назарбаєв нібито перебуває на курортному острові Хайнань у Китаї.

Все, що потрібно знати про протести в Казахстані: дивіться відео

Повний текст публікації Алії Назарбаєвої:

З тяжким серцем переживаю трагічні події у нашій країні. Немає слів, щоб висловити біль та жаль через жертв та загиблих людей. Висловлюю щирі співчуття сім'ям усіх загиблих. Нехай цей жорстокий урок для нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час.

Також дякую вам за слова підтримки, які отримую від вас. І дякую вам за моральну підтримку мого батька наразі, він отримує багато повідомлень у ці дні від мешканців різних регіонів. Казахстану бажаю лише миру та процвітання, казахстанцям – благополуччя та здоров'я. Бережіть себе.