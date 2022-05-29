Син британської депутатки врятував свого товариша-добровольця під обстрілом в Україні

Син депутатки Великої Британії Бен Грант врятував свого товариша. Останній підірвався на міні.

Відповідну інформацію повідомило іноземне видання. Про порятунок товариша розповів сам син політикині.

Зауважте Син британської депутатки приїхав воювати за Україну

Син депутатки врятував товариша

Син депутата-консерватора розповів, як він допоміг урятувати товариша-британця, який є добровольцем в Україні, коли той потрапив під обстріл росіян після того, як той підірвався на міні,

– мовиться у повідомленні.

Деталей Бен Грант не розповів, однак відомо, що він допомагав побратиму на північ від Харкова.

Іноземний легіон в Україні

Володимир Зеленський 27 лютого закликав громадян іноземних держав, які хочуть "приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі", долучитися до Інтернаціонального легіону.

Згодом створили спеціальний сайт, на якому можна подати заявку на служіння в легіоні. Також Міністерство юстиції створило пояснення щодо того, який алгоритм дії вступу в легіон.

Зауважте Вже виконує завдання: у Міноборони розповіли про військову з іноземного легіону

У Міноборони України пояснили, що 7 березня легіон вже виконував завдання. Відомо, що у нього ввійшли військові з 52 країн світу. Станом на березень добровольців вже було понад 20 тисяч іноземців.

Коротко про сина депутатки, який захищає Україну

9 березня ЗМІ написали, що захищати Україну приїхав син британської депутатки Хелен Грант. Вона є колишньою міністеркою спорту, членкинею британського парламенту від Консервативної партії та радницею Бориса Джонсона.

Син Хелен Грант – Бен Грант – колишній морський піхотинець. 30-річний британець понад 5 років був спецпризначенцем у Королівській морській піхоті.

Рішення захищати Україну Бен ухвалив тоді, коли побачив, як російські окупанти бомбили родину у їхньому будинку, та почув дитячі крики. Розповів, що він батько 3 дітей: "Якби це були мої діти, я знаю, що б зробив – я пішов би битися. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти та допомогти мені врятувати мою сім'ю".

Відомо, що раніше Бен Грант служив у Іраку. Ухваливши рішення воювати за Україну, матері він не розповів про плани. Зараз боєць воює у іноземному легіоні, яки воює у складі Збройних Сил України.

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