Росіяни бояться і влади, і бандитів: чи буде реакція на побиття ув'язненого сином Кадирова

Днями у мережі з'явилося відео, де син Рамзана Кадирова Адам б'є чоловіка у СІЗО. В мережі поширилися коментарі, щодо попереднього міжетнічного загострення. Утім, дуже мала ймовірність, що далі віртуального світу піде умовна "боротьба".

Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, які наразі панують настрої у росіян.

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Боротися не будуть

На думку Михайла Шейтельмана, дана історія висвітлила не натяк на якесь протистояння всередині Росії, а навпаки – абсолютну неготовність до нього. Оскільки жоден зі 140 мільйонів приблизного населення країни-окупантки не відреагував належним чином у правовому полі.

"Зі 140 мільйонів скаргу поки лише на словах подала Ксенія Собчак. А де інші? З-за кордону редактор однієї газет вимагав від прокуратури порушити справу, тобто через медіа – в Росії він не живе", – сказав політтехнолог.

Зазначимо, що одіозна Ксенія Собчак нібито мала відеорозмову з Рамзаном Кадировим. Він питав у неї чому та називає його мертвим і навіщо займає родину, що Собчак заперечила. Натомість так званий глава Чечні сказав, що Адам понесе покарання за свої дії, якщо суд визнає його вину. У відповідь Ксенія Собчак пообіцяла написати заяву до правоохоронних органів щодо факту побиття.

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У свою чергу в Кремлі відмовилися коментувати цей інцидент. Постраждалий начебто скаржився російському уповноваженому з прав людини щодо погроз та нападів чеченців. Натомість омбудсмен відправив запит своєму колезі у Чечню.

"Тобто люди настільки залякані, що не можуть піти у свою прокуратуру і подати скаргу – яка війна? Рада з прав людини при призеденті у Росії каже, що неетично бити, але не каже про злочин. Де вся опозиція? Я розумію чому там не виходять на вулицю – бояться, що посадять. Тобто росіяни бояться і влади, і бандитів", – відзначив Михайло Шейтельман.

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