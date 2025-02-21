Трамп замінив історичний стіл після того, як син Маска лишив на ньому "козявку", – New York Post

Син американського мільярдера Ілона Маска відвідав разом з батьком офіційну зустріч із Дональдом Трампом. "Малюк Х" побешкетував у кабінеті президента США, зокрема, залишив "козявку" на знаменитому столі.

Після інциденту Трамп буцімто наказав прибрати елемент меблювання з Овального кабінету. Про це пише New York Post, передає 24 Канал.

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Після "козявки" стіл відремонтують

Президент США наказав відправити відомий Resolute Desk на ремонт. Це сталося після того, як минулого тижня 4-річний син Маска в прямому ефірі почав "добувати скарби" в носі та "витер" палець об стіл.

Пізніше Трамп заявив про заміну стола на інший – C&O. У Білому домі переконують – Resolute Desk прибрали тимчасово.

Це прекрасна, але тимчасова заміна!

– написав президент США.

Довідка: Resolute Desk – дубовий стіл 19 століття, який британська королева Вікторія подарувала президентові США Резерфорду Гейзу у 1880 році. Уперше в Овальному кабінеті його встановили за часів президентства Джона Кеннеді. За столом працював кожен президент із 1977 року – Джиммі Картер, Білл Клінтон, Барак Обама, Джо Байден тощо.

Що відбувалося в Овальному кабінеті: дивіться відео