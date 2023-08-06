Син нардепки від "Слуги народу" виїхав за кордон й не повернувся, – ЗМІ

Дмитро Копанчук – син нардепки від "Слуги народу" Олени Копанчук. У 2020-му його обрали депутатом міськради у Рудках на Львівщині. Цікаво, що під час повномасштабної війни Дмитро Копанчук виїхав за кордон під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся.

За даними журналістів, попри заборону виїзду для чоловіків призовного віку Дмитро Копанчук у 2022 році тричі побував закордоном. Принаймні двічі (24 – 25 липня і 1 – 18 серпня) виїжджав як водій-волонтер через систему "Шлях".

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Копанчук виїхав на початку року, але так і не повернувся

В Укртрансбезпеці на запит ЗМІ повідомили, що Копанчука вносила до "Шляху" Хмельницька ОВА. Цього року він вже не користувався системою.

Близько полудня 1 січня він перетнув у Смільниці українсько-польський кордон на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії "Гідросвіт", де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності і , доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права,

– зазначило видання.

Цікаво, що вже через місяць, 7 лютого, Копанчук-старший повернувся до України тим самим автомобілем разом із Володимиром Федорчуком – ексдепутатом Хмельницької облради і колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук. Втім, сина з ним не було.

Федорчук особисто підтвердив журналістам, що перетнув кордон разом з Володимиром Копанчуком. До речі, 25 березня останнього за кермом тієї ж Toyota Land Cruiser Prado 150 оштрафували за порушення ПДР у Тернопільській області.

Натомість Дмитро Копанчук досі не повернувся. Це суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

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Народна депутатка від коментарів відмовилася

Журналісти зазначають, що мати-нардепка відмовилася від коментарів. Батько теж не виявився говірким. Лише заявив: "А чого я вам маю підказувати, як зв'язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?".

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Копанчук не з'являвся у міськраді вже 7 місяців

Дмитро Копанчук не з'являється у Рудківській міськраді, де є депутатом від партії "Слуга народу", вже 7 місяців. Там лише знають, що він закордоном.

З його слів знаю, що він на навчанні. Але що – я бачив якісь документи? На навчанні, то й на навчанні,

– каже Іван Лозинський, голова Рудківської громади.

Минулого року син народної депутатки закінчив бакалаврат у Львівській політехніці. Далі вступив на магістратуру. Однак, як з'ясували журналісти, так і не скористався можливістю продовжити навчання.

Секретар міськради Світлана Винницька зауважила, що востаннє депутата Копанчука бачили в стінах мерії 15 грудня 2022-го. Після того він не з'являвся.

Останнім часом я не маю з ним зв'язку. Як він виїхав, чому – [знати це] не входить в мої посадові обов'язки. Той номер [Дмитра Копанчука], який в мене є – то він на нього мені не відповідає. І я з ним зв'язатись не можу. За невідвідуваність у нас нема можливості якось його покарати. То партія може його відкликати,

– зазначила Винницька.

Загалом з осені 2020-го депутати Рудківської міськради збирались 24 рази, проте Дмитро Копанчук був на засіданнях лише десять. Міська рада могла б достроково припинити повноваження депутата, зокрема, за його особистою заявою, втім, він її не надсилав.