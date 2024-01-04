Ще одна загадкова смерть: у Москві знайшли тіло сина одного з керівників "Норнікеля"

У столиці Росії знайшли тіло 16-річного хлопця, який був сином директора одного з департаментів гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель". Хлопця оголошували в розшук ще наприкінці 2023 року.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, неповнолітній хлопець міг бути випадково вбитий, інформує 24 Канал.

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Знайшли тіло сина одного з керівників "Норнікеля"

За даними росЗМІ, юнака оголосили в розшук ще 31 грудня. В той же ж день батьки хлопця заявили, що їхній 16-річний син пішов з дому вдень, проте не повернувся. Ім’я хлопця не вказується.

Вже через добу його тіло було знайдено у лісопарковій зоні. На руках хлопця виявили численні дрібні рани. У зв'язку з тим, що тіло юнака промерзло, встановити точно час, коли саме він помер, не вдалося.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею – заподіяння смерті через необережність.

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