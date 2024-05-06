Син Тягнибока зазнав поранення на фронті
Джерело:Олег Тягнибок
Син очільника партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока зазнав поранення на фронті. 27-річного Гордія поранили на Бахмутського напрямку.
Український політик написав, у якому стані перебуває син та де його лікують. Варто зауважити, що на фронті воює також син популярного телеведучого Ігоря Пелиха Іван.
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Що відомо про стан сина Олега Тягнибока
Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… Але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня,
– зазначив екснардеп.
Він розповів, що Гордія евакуювали з Бахмутського напрямку через Слов'янськ на Дніпро.
"Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний", – пояснив Тягнибок.
Політик також опублікував фото з сином, зроблене в лікарні.
Син Тягнибока зазнав поранення на фронті
На фронті зазнав поранення Віктор Розовий
- Військовослужбовець та гуморист Віктор Розовий наприкінці березня зазнав поранення на фронті.
- Дружина переможця "Ліги сміху" написала, що у Віктора складне осколкове поранення голови. Його поранили на виїзному завданні. Захисника прооперували.
- Наприкінці квітня дружина військовослужбовця пояснила, що Віктор перебуває в Україні та потребує реабілітації. Наразі йому треба дочекатись дозволу лікарів виїжджати за кордон. Детальніше про стан гумориста читайте за посиланням.