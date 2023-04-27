Навіщо Пригожин розповів про "службу" сина Пєскова: Яковенко припустив його план

Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, буцімто син прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова проходив службу в його підозділі "простим артилеристом". Така заява викликала знанчну недовіру навіть серед росіян.

Опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко в стрімі 24 Каналу зізнався, що передовсім подумав, буцімто це було сказано виключно через гроші. Втім, ця версія може викликати сумніви, якщо порівняти гроші Пєскова з доходами самого Пригожина.

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План Пригожина щодо Пєскова

Співрозмовник відзначив, що власник ПВК "Вагнера" активно "висмоктує" ресурси з цілої низки африканських країн. Крім того, він міцно "присів" на федеральний бюджет самої Росії.

Тому грошове питання, я думаю, тут не головне. А головне – це підтримка. Пригожин має твердий намір інтегруватися в російську політику. Йому потрібна підтримка,

– пояснив Ігор Яковенко.

Поки що він її вже отримав від:

Сєргєя Міронова – лідера партії "справедлива Росія",

Віктора Золотова – керівника росгвардії,

Рамзана Кадирова – російського лідера окупованої Чечні.

"А тепер ще й від Пєскова. Поки що непогано, адже людина все ж таки доволі близька до президента. З такої своєрідної сторони, але близька", – каже російський журналіст.

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Пригожин готується до всіх варіантів

Співрозмовник також вважає, що Євгеній Пригожин, на противагу решті російських еліт, розуміє, що в Росії є дуже багато різних варіантів розвитку подій. Таких, що до виборів може справа й не дійти.

Він виходить з того, що в разі одного з варіантів йому понад усе знадобиться бойовий потенціал ПВК "Вагнера". Це в разі, якщо почнеться смута, розвал Росії, він тут буде доволі впевнено почуватися,

– акцентував Ігор Яковенко.

Натомість на випадок, якщо режим все ж таки встоїть і в Росії відбуватимуться певні електоральні процедури, то Пригожин може являти собою певну серйозну політичну силу.

"Служба" сина Пригожина в ПВК "Вагнера"