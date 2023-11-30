Надії на краще нема: яке майбутнє чекає Росію

Суспільство виродків залишатиметься таким доти, доки не буде зруйноване. Після цього чекає довгий період детоксикації. Тільки після нього можна буде говорити про Росію як про країну, яка має право сидіти за столом з дорослими.

Такий вигляд має геополітичний прогноз здорової людини. Але у Росії здорових мало.

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Теперішнє та майбутнє росіян

Тому у Росії буде зовсім інше майбутнє, що плавно стає сьогоденням із поступовим перетіканням в: "А що, було якось інакше?".

Їхнє теперішнє – це коли жителя Москви з інвалідністю заарештували на десять діб за напис "Ні війні" на снігу. Якийсь Дмітрій Федоров був затриманий поліцейськими в центрі Москви при виході з парку Горького, куди він прийшов покататися на ковзанах. Напис "Ні війні" він зробив пальцем на засніженому турнікеті.

Їхнє майбутнє – це виродок Адам Кадиров, якому вручають нагороду за нагородою, а віднедавна його ще й призначили "куратором" (щоб це не означало) батальйону імені шейха Масуда. Цей виродок і є нове, свіже, та активне покоління, яке поведе Росію вперед. Такі виродки – розум, честь та совість нової епохи території Росії.

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Це можна зруйнувати, від цього можна закритися, з цим можна змиритися – є різні варіанти, як з цим дном співіснувати. На жаль, індивідуального вибору тут замало. Потрібне колективне рішення. В нас воно є. От тільки Захід якось дозріває до розуміння…