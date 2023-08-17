Андрій Наришкін, син голови Служби зовнішньої розвідки Росія Сергєя Наришкіна, проживає у Європі. Наришкін-молодший живе у Європі, попри те, що його батько заявляє, що там велика кількість "збочення".

44-річний Андрій Наришкін постійно проживав у Будапешті (Угорщина). Щонайменше станом на 2020 рік він був заступником генерального директора ПАТ "Група ЛСР".

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Наришкін-молодший живе у квартирі компанії, яка пов'язана з Орбаном

Як повідомляє Сергій Єжов, глава "Групи ЛСР" – олігарх Андрій Молчанов, статки якого оцінюються в 1 мільярд доларів.

Молчанов – один з головних забудовників Росії. Його вітчим Юрій Молчанов свого часу дав старт кар'єрі Владіміра Путіна, порекомендувавши його тодішньому меру Санкт-Петербурга Анатолію Собчаку.

Путін працював із Молчановим у Ленінградському університеті.



Єжов опублікував дані про проживання Андрія Наришкіна у Будапешті / Фото 24 Канал

Єжов пригадав, що кілька років Наришкін-молодший звертався по посвідку на проживання в Угорщині й отримав її. Він присутній у витоку осіб із подвійним громадянством і посвідкою на проживання.

Син глави зовнішньої розвідки Росії зареєстрований у Будапешті у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Бечі, буд. 5. Будинок, у якому прописаний Андрій Наришкін, належить компанії, власники якої мають політичні зв'язки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Що відомо про компанію, у квартирі якої проживає Андрій Наришкін

Торік 24 Канал опублікував розслідування про любов Сергєя Наришкіна до Будапешта. Журналісти з'ясували, що син Наришкіна проживає у квартирі, яка належить Voldan Investments.

Ця компанія має міцні зв'язки з Кремлем і продавала в Росії держоблігації Угорщини за програмою "золоті візи" через компанію Good Life Consulting (GLC).

Європейський Союз закликав припинити продовження цієї програми, яка виявилася шахрайською. Річ у тім, що завдяки схемі різні недобросовісні іноземці мають змогу вільно осідати й пересуватися країнами ЄС.

На печатці компанії з нерухомості Voldan на рахунках при купівлі облігацій, стояли ім'я та підпис Michael Shabtai, який товаришує з головою кабінету прем'єр-міністра Rogán Antal – автором програми "золота віза" та керівником фракції партії ФІДЕС у парламенті (лідером цієї фракції є багаторічний прем'єр-міністр Угорщини Орбан).

ЗМІ вважають, що іншим керівником Voldan є Арпад Хабонь – радник Орбана.

. Сергєй Наришкін раніше закликав росіян не їздити в Європу через "біомеханоїди" і "збочення, що розплодилися". Також він переконував, що сучасна Європа "не може бути привабливою для здорової людини". Росіянам там нібито загрожує небезпека.