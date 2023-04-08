Синдром уцілілого та моральна втома: психіатр порадив, як боротись з цими відчуттями

Більше року в Україні триває повномасштабна війна, яка значно вплинула на психічний стан кожного українця. Дехто зіштовхнувся з синдром уцілілого, який може стати початком серйозного захворювання.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав психіатр Вадим Мангубі. Він наголосив, що у такому стані найкраще звертатися за допомогою до фахівців.

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Синдром уцілілого

Синдром уцілілого, або провина вцілілих – форма ПТРС, коли постраждалу людину переслідує відчуття провини за те, що вона пережила екстремальну подію (в тому числі й війну), а багато інших загинули. Особливо загострюється відчуття самообвинувачення, які можуть перейти у стрес та депресію, зазначив спеціаліст. В такому випадку найкраще звернутися за допомогою до фахівців.

"Симптоми: безсоння, нав’язливі думки, ідеї, що я щось не зробив, флешбеки в минулі події, стани. Прості розмови з друзями, родиною в таких випадках не допомагають. Треба застосовувати спеціальні психологічні методики", – відзначив спікер.

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Відчуття втоми

Війна перевіряє на міцність не тільки психіку людини. Щоденний стрес значним чином впливає і на фізичне здоров’я. Попри намагання відновлювати свої сили, може відчуватися постійна втома. І тут фахівець дає пораду опанувати своє життя навіть в таких умовах і продовжувати його жити: з роботою, турботою про близьких та рідних.

На жаль, універсальної поради, як відпочити від війни немає – вона скрізь. Щоб переключитися, варто згадати своє життя до війни – чим воно було наповнене, повернутися до своїх звичок, занять, хобі. І обов’язково пам’ятати, що кожен робить все для перемоги на своєму місці. Волонтери, медики, хто працює і платить податки – це все для стабільності нашої держави,

– сказав Вадим Мангубі.

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