Ворог твердить, що захопив Синьківку: що кажуть у Харківській ОВА

Окупанти заявили, що захопили село Синьківка на Харківщині. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, чи правда це.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що на Харківщині ворог намагається прорвати українську оборону. Та зараз його вдалося призупинити.

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Синєгубов про заяви росіян щодо захоплення Синьківки

Вже півтора року вони періодично заявляють, що взяли Синьківку, підступають до Куп'янська. Потрібно розуміти, що ситуація по Куп'янському напрямку дійсно є важкою, ворог там постійно атакує великими силами. Однак Синьківка – це сіра зона. Так, ідуть атаки, але говорити, що вони взяли Синьківку, наразі не доводиться,

– відповів він.

Яка ситуація біля Синьківки на Куп'янському напрямку: показуємо на карті бойових дій

За словами глави ОВА, в районі вирішили посилити евакуаційні заходи. Зокрема, родини з дітьми хочуть евакуювати ще з близько 25 населених пунктів. Загалом планують вивезти близько 245 дітей.

Цікаво! Речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев вважає, що Росія застосовує КАБи не просто, щоб руйнувати позиції наших військ. Окупанти мають і інші завдання, наприклад, продемонструвати власні сили з метою деморалізувати наших захисників. А коли б'ють КАБами по Харкову, то хочуть дестабілізувати та деморалізувати цивільне населення.