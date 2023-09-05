Середа з теплом і без дощу: прогноз погоди на 6 вересня

5 вересня 2023, 14:42
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують на середу 6 вересня теплу та суху погоду по всій Україні. Температура не буде дуже високою, проте все ще зберігається пожежна небезпека.

Коли нарешті закінчилася шалена спека, більшість українців полегшено видихнула. Але є люди, які комфортно почуваються за високих температур, до того ж дехто сумує за тим, що літо закінчилося. Якщо вам все ще хочеться носити легесенькі сукні та невагомі топики – у нас хороші новини: в Україні все ще тепло. Тож беріть тонкий верхній одяг і насолоджуйтесь!

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Якою буде погода в Україні 6 вересня

Синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14, удень +22...+27; у південній частині вночі +14...+19, удень +25...+30.

Погода у столиці та області

На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, удень +22...+27 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

5 – 8 вересня у північних (5 – 6 вересня крім Чернігівської), центральних, південних (окрім Запорізької), Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Будьте обережними в цей час: не заїжджайте в ліс автівками, не розпалюйте в лісі вогонь і не спалюйте стерню на полях – це може мати серйозні наслідки. Також не можна полювати і, звісно ж, залишати недопалки.

Якщо побачили займання – негайно телефонуйте 101!

Пожежна небезпека в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +23...+25
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +26...+28
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +26…+28
  • Харків +24…+26

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова