Середа з теплом і без дощу: прогноз погоди на 6 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують на середу 6 вересня теплу та суху погоду по всій Україні. Температура не буде дуже високою, проте все ще зберігається пожежна небезпека.
Коли нарешті закінчилася шалена спека, більшість українців полегшено видихнула. Але є люди, які комфортно почуваються за високих температур, до того ж дехто сумує за тим, що літо закінчилося. Якщо вам все ще хочеться носити легесенькі сукні та невагомі топики – у нас хороші новини: в Україні все ще тепло. Тож беріть тонкий верхній одяг і насолоджуйтесь!
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Якою буде погода в Україні 6 вересня
Синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +9...+14, удень +22...+27; у південній частині вночі +14...+19, удень +25...+30.
Погода у столиці та області
На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +9...+14 градусів, удень +22...+27 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
5 – 8 вересня у північних (5 – 6 вересня крім Чернігівської), центральних, південних (окрім Запорізької), Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Будьте обережними в цей час: не заїжджайте в ліс автівками, не розпалюйте в лісі вогонь і не спалюйте стерню на полях – це може мати серйозні наслідки. Також не можна полювати і, звісно ж, залишати недопалки.
Якщо побачили займання – негайно телефонуйте 101!
Пожежна небезпека в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +23...+25
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +23...+25
- Вінниця +24...+26
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +27...+29
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +24...+26
- Суми +23...+25
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +26…+28
- Харків +24…+26
Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / Укргідрометцентр