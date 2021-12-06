Синоптики розповіли, чи чекати українцям сильних морозів найближчим часом

6 грудня 2021 , 13:58
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Джерело:

"РБК-Україна"

Вся територія України до кінця тижня, тобто до 12 грудня, перебуватиме у полі низького тиску. Погода буде доволі м'яка, тому сильних морозів не прогнозують.

В Україні не буде дуже холодно

Відчутні морози можуть бути лише в Карпатському регіоні. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Так, у горах температура вночі опуститься до -10 градусів.

Поки що немає стабільних морозів, щоб типово зимова погода була,
– сказала Птуха.

За її словами, на південному сході температура переважно буде плюсовою. Опади можливі лише у вигляді дощу.

У яких регіонах очікувати сніг впродовж тижня

  • На заході,
  • півночі,
  • частково в центрі.

Сніг в Україні: останні новини

  • 6 грудня морозної погоди в Україні не буде. У південних областях температура повітря сягатиме +11 градусів. На півночі та заході синоптики прогнозують сніг, а в центрі – дощ.
  • У Львові у цей день попереджають про сильні снігопади та ожеледицю. Через це рятувальники оголосили штормове попередження.
  • 4 грудня перший сніг випав в Одесі. Через плюсову температуру він швидко розтанув.
  • Водночас у Карпатах панує справжня зимова казка. Стовпчики термометрів опустилися до -9 градусів та існує загроза сходження лавин.

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Автор: Софія Мінджоса