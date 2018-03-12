Синтія Ніксон – зірка "Сексу у великому місті" може стати новим губернатором Нью-Йорка

Американська акторка, зірка "Сексу у великому місті" Синтія Ніксон планує взяти участь у виборах губернатора штату Нью-Йорк від демократичної партії.

Акторка вже почала збирати команду, в яку увійшли Ребекка Кац і Білл Хайєрс, які працювали в передвиборному штабі нинішнього мера Нью-Йорка Білла де Блазі, йдеться у виданні The Guardian.

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Офіційний представник актриси Ребекка Капела виступила із заявою, в якій підтвердила інформацію про намір Ніксон взяти участь у виборах, однак додала, що на даному етапі вона лише вивчає таку можливість. Вона також зазначила, що рішення актриси почати політичну кар'єру пов'язане з численними зверненнями жителів міста, які просили Ніксон виставити свою кандидатуру на пост губернатора штату Нью-Йорк.

«Коли це рішення буде прийнято, Синтія негайно повідомить про нього громадськості», – заявила Капела.

Варто додати, що Ніксон планує взяти участь у виборах від демократичної партії. Праймеріз призначені на 13 вересня, в той час як вибори відбудуться 6 листопада. Відомо, що на праймеріз демократичної партії акторка позмагається з Ендрю Куомо.

Нагадаємо, вперше про свої наміри взяти участь у виборах губернатора акторка заявила влітку минулого року.