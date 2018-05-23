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Siri натякнула, що Apple презентує на WWDC 2018

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Чого чекати від WWDC 2018
Чого чекати від WWDC 2018 / Фото з вільних джерел

Голосовий помічник Siri розповіла, що компанія Apple може показати на презентації WWDC 2018, до початку якої залишилося кілька тижнів.

Журналісти із сайту 9to5mac на запит "Розкажи мені про WWDC" отримали від Siri три різних відповіді.

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WWDC 2018
Siri розповіла чого чекати від WWDC 2018

"Ля-ля-ля, Siri отримає новий голос".

Не хочу хизуватися, але я стаю набагато розумнішою. Це все завдяки навчанню.

Судячи із таких відповідей, Apple запланувала оновити голос помічника. Про це вже раніше повідомляв Крейг Федерігі, який наголосив, що корпорація працює над новим голосом для асистента, який побудований на глибокому навчанні.

В мене буде новий блискучий дім (в оригіналі Home). Хоча, не дуже блискучий, швидше матовий та в сіточку.

Якщо вірити натякам Siri, цього літа Apple може показати нову колонку HomePod – той самий "новий блискучий дім". Швидше за все, йдеться про бюджетну версію "розумного" девайсу.

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Проте Siri мовчить стосовно iPhone SE 2, тому, схоже, що бюджетник від Apple все ж вийде із запізненням. Варто зазначити, що конференція WWDC 2018 відбудеться в Каліфорнії із 4 червня до 8 червня 2018 року.

Теги: Інтернет Техно Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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