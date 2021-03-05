Перший вирок за тортури у Сирії: як світ діє проти Асада

В Німеччині оголосили перший вирок за тортури в Сирії. У роботу був запущений "Акт Цезаря", за допомогою якого планують переслідувати підозрюваних у злочинах під час війни у цій країні.

Суд Німеччини у місті Кобленц виніс перший історичний вирок за тортури під час війни у Сирії з боку сил президента Башара Асада. Колишній член сирійської секретної поліції був засуджений до 4,5 років в'язниці. Його звинувачували у злочинах проти людства.

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Перший вирок в своєму роді

На лаві підсудних у місті Кобленц опинився Ейяд А (інші видання називають його повне ім'я – Ейяд Аль-Гаріб) 44-річний сирієць. Серед закидань до нього: оточення людей на антиурядових демонстраціях у місті Дума у 2011 році та доставлення їх в центр затримання. Там їх катували, пише DW.

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Винесений вирок – перший за межами Сирії щодо катувань при підтримці держави та режиму Асада.

Правозахисники зараз сподіваються, що вердикт створить прецедент для інших кейсів. Для запуску справи була використана так звана "універсальна юрисдикція".

Біженець, свідок, винний – історія Ейяда Гаріба / Фото FT

Це термін міжнародного права, що дозволяє судити за військові злочини за межами країни, де вони були вчинені. Розгляд тривав 10 місяців, були заслухані більше 10 свідків – чоловіки та жінки. Деякі виступали лише анонімно, бо їм погрожували у соцмережах або залякували родичів у Сирії, повідомляє DW.

Вони розповіли про жахіття та приниження у тюрмі Аль-Катаїб (побиття, підвішування до стелі, струм, виривання нігтів) у "майже промислових масштабах". Також були продемонстровані тисячі фотографій, вивезених з Сирії офіцером поліції (саме він і є "Цезарем" – 24).

Прокурори казали, що Ейяд А. забрав щонайменше 30 протестувальників до секретної тюрми Аль-Катіб біля Дамаску. Вона ще відома під цифрою "відділ 251". Такі як він – "гвинтики, що дозволяли катувальній машині працювати". Сам Ейяд – з сільскої місцевості та бідної родини, де не було особливого способу заробити.

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Розуміючи ситуацію, Ейяд пішов працювати на спецслужби Сирії, спочатку спортивним тренером. Але далі сержанту не просунувся, опинившись у Головному управлінні розвідки (Ідарат аль-Мухабарат аль-Амма). Це головний цивільній розвідувальний орган, який грає головну роль у придушенні незадоволення режимом.

Війна у Сирії почалася з розстрілу протесту / Фото Wikimedia Commons

Восени 2011 року його перевели у "підрозділ 40" під командуванням Хафіза Махлуфа, кузена Башара Асада. Відділ мав страшну та жорстоку репутацію вбивць. Коли почалися перші виступи проти Асада в рамках "Арабської весни", Махлуф приїхав до протестуючих на джипі "Мерседес", взяав автомат та почав прицільно стріляти.

Якщо ви любите президента, стріляйте у зрадників,

– нібито сказав Махлуф своєму підрозділу (зі слів Ейяда).

Захист наполягав, що підзахисного могли вбити, якби він не виконував подібних наказів. І незважаючи на факти затримань, Ейяд нібито особисто не виконував вказівки від командування бити людей. Ба більше, був готовий свідчити проти свого безпосереднього командира.

З Сирії до Німеччини А далі втік з країни у 2013 році, деякий час провів у Туреччині та Греції. Прибув до Німеччини у 2018 році та отримав статус біженця. Він не приховував колишню роботу, тому був допитаний Федеральним відомством з кримінальних справ (BKA) як свідок. Протокол зайняв більше 30 сторінок. Чоловік розповів, що навіть в кафетерії "251-го" було чути крики.

Втім, в Німеччині його упізнали деякі люди, які вважають себе його жертвами, дехто з них прибули у країну як біженці.

Ейяда арештували у 2019 разом з більш старшим по званню офіцером Анваром Расланом (Анвар Р.) Його теж судять в Кобленці, він був одним з керівників Ейяда і "наглядав за катуваннями більш ніж 4000 ув'язнених". Щонайменше 58 людей загинуло, а інші були навіть згвалтовані. До Німеччини потрапив через Йорданію.

Лінн Маалуф, заступниця директора Amnesty International з питань Близького Сходу та Північної Африки, прокоментувала рішення: "...історичний вирок – рішуча перемога для десятків тисяч сирійських жертв тортур і насильницьких зникнень. Також це чітке повідомлення уряду Сирії: винні у жахливих порушеннях будуть притягнуті до відповідальності".

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Суддя Енн Кербер, за описом журналіста DW з зали суду "дуже довго говорила про систему катувань у Сирії як про пригноблення. Вона існувала лище, щоб Башар Асад зберігав свою залізну владу в країні". В ідеалі такий процес мав би проходити у самій Сирії, але це неможливо. Там сирійці, які досі працюють на режим, відчувають себе безкарно, але з кожним таким рішенням це відчуття буде слабшати.

Асад та хімічна зброя: нові звинувачення

Інше розслідування у Франції та Німеччині може призвести до нового звинувачення Башара Асада та його вищого ешелону. Тепер щодо застосування хімічної зброї, пише NYT. Експерти з питань боєприпасів роками збирали докази про те, що уряд Сирії застосовує заборонену хімічну зброю проти сирійського народу. ​

Це й досі залишається непокараним військовим злочином. Президент Асад завжди з усмішкою відкидав подібні закиди. Але час кримінальних розслідувань все ж прийшов: за справу взялися судді спеціального підрозділу військових злочинів у Палаці правосуддя Франції. Вони отримали скаргу на застосування хімічної зброї від імені трьох міжнародних правозахисних організацій.

Карикатура на Асада, який нібито не використовував хімзброю / Колаж Holland Sentinel

У ній до відповідальності вимагають притягнути Башара Асада, його брата Махера Асада, кількох військових радників та командувачів армії. Подібний позов був поданий в Німеччині у жовтні 2020 року до федерального прокурора в Карлсруе. Такі події можуть зробити майбутнє лідера Сирії набагато складнішим. Хоч він у значній мірі і переміг у громадянській війні, але блокує міжнародну допомогу, необхідну для відбудови країни.

Отримати її стане ще складніше, якщо пан Асад та інша верхівка вперше будуть фігурантами кримінального розслідування. Особливо, якщо розгляди будуть відбуватися у судах Європи. Для мільйонів сирійців, що втекли від війни у інші країни, ситуація відріже шлях додому.

Тут знову виринає місто Дума, як і у справі вище. У 2013 році там та у регіоні Східна Гута сили режиму застосували хімічну зброю. А у 2017 році це сталося в утримуваному повстанцями селі Хан-Шейхун.

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За нинішніми оцінками уряду США, тоді загинуло 1400 людей. У бомбах були зарин та хлорин – нервово-паралітичні реагенти, які вбивали майже миттєво. Загалом, 349 подібних атак було задокументовано, включаючи фото та відео. Французський закон про відповідальність корпорацій допоможе виявити, хто постачав хімічні речовини та обладнання до Сирії.

До речі, ООН та ОЗХО (Організація з заборони хімічної зброї – 24) проводили власне розслідування, але воно ніколи не призводило до підзвітності чи ідентифікації винних осіб. Там вивчили лише 39 нападів через обмежені ресурси.

Санкції "Цезаря" можуть бути зняті, повідомляло BBC, за деяких умов:

відмова від використання повітряного простору Сирії для ударів по мирному населенню, школам, лікарням;

звільнення політв'язнів;

створення можливостей для повернення біженців;

допуск гумдопомоги у райони, контрольовані повстанцями;

притягнення до відповідальності військових злочинців;

"Ми хочемо від французів проведення незалежного розслідування та видачі запитів на арешт тих, хто несе відповідальність за ці злочини проти цивільних людей", – заявив NYT Стів Костас, старший юрист юридичної ініціативи "Відкрите суспільство". Їй помагають Сирійський архів, розташований в Берліні (там зберігають 3 млн одиниць відео) та Сирійський центр засобів масової інформації та свободи вираження поглядів з Парижа.

Найбільш детальне досьє

Серед свідчень є й покази колишніх членів уряду, які мали відношення до програми хімічної зброї або знали про неї. А також: інженерів, колишніх службовців, інсайдерів, перебіжчиків. Від цих людей була здобута додаткова інформація, сказали експерти NYT.

В результаті, "створили найбільш вичерпний та детальний опис програми сирійської зброї поза спецслужбами. Він відображає нові деталі ланцюжка командування і показує, наскільки потужною вона була. І він може назвати імена", – детально пояснив Грегорі Кобленц, спеціаліст з хімічної зброї в Університеті Джорджа Мейсона.

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Подання до суду відбувається на фоні спроб деяких країн покращити відносини з Дамаском – знак, що Асад не зазнав поразки. Втім, європейські країни впевнені, що безкарність не є причиною для будь-якої мирної угоди чи нормалізації.

Москва та Пекін стабільно захищають Сирію у найвищих кабінетах/Фото NYT

Росія та Китай – головні союзники Дамаску – перекрили шлях до Міжнародного кримінального суду для будь-якого переслідування. Вони застосовують вето у Раді Безпеки ООН (яка може надати таку юрисдикцію). За відсутності одного загального суду, окремі країни проводять свої засідання. Серед них – Швеція, Німеччина, Франція.

Дамаск та Кремль: що буде далі

Одночасно з цим, "Акт Цезаря" вже не закликає Башара Асада піти з посади президента Сирії. А от звичайні люди будуть страждати, тоді як еліта "буде в укритті". Далі є два шляхи, впевнені експерти: мирна угода під егідою ООН або поглиблення конфлікту. "Асад обирає гру з нульовою сумою, де ніхто не виграє", – впевнена експертка та біженка Ула Алрифай.

Які сценарії Колега Ули з Інституту Близького Сходу у Вашингтоні Чарльз Лістер розповів у 2020 про три шляхи: перетворення Сирії на КНДР, "сомалізація" та створення агресивного failed-state або переворот в еліті.

"Обраний Асадом шлях може розізлити багатьох. Можливо, що не без участі Росії його колись замінять", вважають експерти. Росія кілька разів публічно давала зрозуміти, що незадоволена керівництвом Дамаску через корупцію, тіньові угоди та – особливо – через негнучкість Асада на перемовинах. Він не поспішає закінчувати цю війну.

Санкції, втім, ускладнять відносини між Дамаском та Москвою, тому що б'ють по доставкам зернових, медикаментів. І будуть випробуванням на здатність Путіна підтримувати режим Асада на плаву. Санкціонування "Центробанку" РФ ставить під загрозу будь-які транзакції до Сирії. Захід тим часом "тримає двері зачиненими".