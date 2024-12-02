Відчули безсилля Путіна: що стало тригером для повстанців у Сирії

Сирійські повстанці зрозуміли, що режим Башара Асада без підтримки Владіміра Путіна надзвичайно слабкий. Та й сама "друга армія світу" зазнає шалених втрат в Україні. Про це свідчить, зокрема, знищення майже всіх вагнерівців. Вони побачили безсилля російського диктатора.

До того ж, Асад не відповів на ліквідацію голови "Хезболли" та кількох генералів у Сирії. У країні лишилася лише хитка армія режиму. На тлі цього почали повстання. Це 24 Каналу розповів головний редактор інтернет-видання "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, наголосивши, народ зрозумів, що Асад не збирається передавати владу.

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Як починалося повстання проти Асада

У 2011 році сирійський народ постав проти режиму Башара Асада й зміг лобіювати на свій бік військових з режимної армії, яку почали називати "повстанською армією". Вона мала успіхи на півночі, сході та півдні. Під контролем Асада залишилося приблизно 30 – 40% від усіх територій.

Все змінилося у 2015 році, коли на підмогу режиму прийшов Владімір Путін. Саме тоді російський диктатор зробив серйозну розминку на міжнародній арені та провів підготовку до війни в Україні. Глава Кремля широко залучив вагнерівців та авіацію проти мирного населення, а також вів термін "гібридна війна".

Путін відчув себе наддержавою, яка не просто воює за місто, а уже укріплює свого президента. На жаль, цивілізований Захід дозволив Путіну це зробити. Завдяки йому режим Асада зміг розширити свій контроль до 63% території Сирії. Згодом під'єднався Іран, направив свої проксі-сили "Хезболли". Також були присутніми офіційні рядові іранські війська,

– наголосив Фараджаллах.

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Що передбачала угода про перемир'я

Невдовзі Туреччина почала підтримувати низку демократичних сил, які займають смугу на півночі Сирії. У 2020 році була підписана угода про перемир'я, в якій окреслили тимчасові зони впливу, основні принципи та резолюцію. Вона передбачала, що режим Асада повинен передати владу народу шляхом виборів, референдумів та створення уряду національного єднання.

Однак сирійський диктатор почав тягнути час. Він зрозумів, що цього можна не робити, бо хазяїн та основний союзник, тобто Росія, дозволяє. Почалися збої у міжнародній системі, дотримання договору перестали контролювати. А вже в лютому 2022 році Росія повномасштабно вдерлася в Україну. Увага всього світу була сфокусована на цьому. Сирія відійшла на другий план про неї забули.

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Що спровокувало повторне повстання

Тоді політичні сили збройної опозиції зрозуміли, що режим Асада не збирається передавати владу та підписувати амністію. Відтоді вони почали готуватися до цієї операції. Спочатку повстанці спостерігали за війною в Україні, Газі та Лівані.

Вони побачили, що Башар Асад жодним чином не відповів на ліквідацію лідера "Хезболли" та декількох серйозних генералів у Сирії, а славнозвісна армія "Вагнера" була майже вся знищена в Україні. Повстанське військо провело розвідку й зрозуміло, що на сирійській території залишилася лише хитка армія режиму.

Якби Захід зупинив Путіна в Сирії, війни в Україні не було б. Про це вже говорив і Зеленський, і Байден. Всі зрозуміли помилку,

– зауважив Мохаммад Фараджаллах.

Диктатор Башар Асад зберігав владу лише завдяки підтримці Росії та Ірану. Сам по собі режим слабкий, до того ж корупція проникла достатньо глибоко. Народ переконався, що навколо суцільна брехня і їм не передаватимуть владу. На тлі цих факторів розпочав повстання.

Допоміг у цьому досвід України, яка успішно застосовує FPV-дрони на полі бою. Опозиція накопичила безпілотники й завдала стратегічного удару по головній артерії – автобану М-05, який з'єднує Дамаск та Алеппо.