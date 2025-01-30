Патова для Росії ситуація: як нова влада Сирії принизила Кремль

Російська делегація вперше після повалення Башара Асада прибула в Сирію для обговорення збереження своїх військових баз, натомість нова влада Сирії почала вимагати компенсації. Росія ж цього зробити не може.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Кремль також не поверне й сирійського диктатора, хіба що мертвим. Нова ж влада Сирії почувається впевнено та знає, що може розраховувати на допомогу інших країн.

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Росія в патовій ситуації

Політолог зауважив, що заява нової влади Сирії – очікувана позиція, адже зараз Росія для них фактично пусте місце. Нова влада, крім компенсацій, також вимагає Асада. Очевидно, що сам він для Владіміра Путіна немає значення.

Головне для Кремля – вкрадені гроші сирійського диктатора, які російська влада, ймовірно, вже встигла забрати собі. Ба більше, російська влада може вислати хіба тіло Асада, адже він знає "забагато" про росіян, що міг би розповісти новій владі.

Тут для Росії патова ситуація, бо вони не можуть видати Асада, не можуть повернути гроші. Крім того, люди, які зараз прийшли до влади в Сирії – це люди, яких росіяни намагались вбити, і родичі тих, кого вбивали, кого розстрілювали з літаків,

– наголосив Рейтерович

За словами політолога, Сирія принизила Росію та знає, що якщо їм потрібна буде допомога, наприклад, гуманітарна, то велика кількість країн готові допомогти. Зокрема, Україна готова допомогти Сирії продовольством. Росіяни ж не можуть такого зробити, адже для них це буде показ слабкості.

Нагадаймо, що у Сирії зараз призупинено дію Конституції та розпущено парламент. Лідера повстанців Ахмеда аль-Шараа оголосили президентом у перехідний період.