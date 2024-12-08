Асад іде на відчайдушні кроки, щоб втримати владу, і просить допомоги у США, – Bloomberg

Сирійський президент Башар аль-Асад усіма способами намагається втримати владу у країні, на тлі наступу повстанців. Він через посередників намагається просити допомоги у США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg. Наразі сирійська опозиція вже підступає до столиці – Дамаска.

Цікаво Башара Асада вже немає у Дамаску, – CNN

Як Асад намагається втримати владу у Сирії

Джерела видання зазначили, що в той час, як сирійські повстанці все ближче підступають до Дамаска, Башар Асад робить останню спробу втриматися при владі, в тому числі робить непрямі дипломатичні натяки на адресу США і новообраного президента Дональда Трампа.

Так, Асад наказав своїй армії, близько 30 – 40 тисячам осіб, відступити для захисту Дамаска, фактично віддавши більшу частину країни повстанцям, які захопили великі міста Алеппо і Хама внаслідок блискавичного наступу протягом минулого тижня. Зараз вони перебувають на околицях Хомса, менш ніж за 160 кілометрів на північ.

Журналісти також зазначають, що багаторічний правитель Сирії сигналізує про свою готовність укласти угоду, яка дозволила б йому утримати територію, яку контролює його армія, або гарантувати його безпечний виїзд у вигнання, якщо це буде потрібно.

Одна з пропозицій, яку Асад зробив США через ОАЕ, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку співпрацю з підтримуваними Іраном бойовими угрупованнями, такими як "Хезболла", якщо західні держави зможуть вплинути на припинення бойових дій.

Згідно з іншою ініціативою, Асад відправив високопоставленого християнського лідера на зустріч з президентом Угорщини Віктором Орбаном, щоб передати те, що він вважає екзистенційною загрозою для християнської меншини Сирії в разі перемоги ісламістських повстанців. Намір полягає у тому, що Орбан, союзник Трампа, донесе цю небезпеку до нового президента США.

Свого часу іранська та російська військова підтримка мала вирішальне значення для виживання 59-річного президента, але зараз обидві країни відволікаються і виснажені іншими конфліктами, тому він вимушений йти на таку авантюру. Багато західних посадовців заявляє, що їм важко уявити, що Асад залишиться при владі.

Журналісти наголошують, що місцеперебування президента невідоме, хоча вважається, що він перебуває в Дамаску або у своєму рідному місті Аль-Кардаха, недалеко від російської авіабази Хмеймім. Також можливо, що він перебуває в столиці Ірану, Тегерані.

Також відомо, що російські військові наразі перебувають в районі Дамаску, авіабази Хмеймім та морської бази Тартус.

У виданні наголошують, що ключовою метою перемовин Асада з західними лідерами є збереження контролю над частиною країни та задоволення вимог Туреччини щодо політичного переходу і потенційного повернення мільйонів сирійських біженців, що є головною проблемою для Анкари.

Асад також пропонує нову конституцію і веде переговори з політичною опозицією, яка перебуває у вигнанні, за словами людей, знайомих з цим процесом.