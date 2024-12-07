Сирія – безлад, а не наш друг, – Трамп прокоментував події у країні та згадав Росію

Дональд Трамп вперше прокоментував події з наступом опозиційних військ у Сирії. Республіканець зазначив, що ця країна "не є другом США, а – безладом".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис новообраного президента США у соцмережі Truth Social. Наразі сирійська опозиція вже підступає до столиці країни – Дамаска.

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Що сказав Трамп про останні події у Сирії

Дональд Трамп наголосив, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в межах високо скоординованого наступу, і зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити значний крок до усунення Асада.

Росія, яка так зав'язана у війні в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками,

– наголосив новообраний президент США.

За словами Трампа, Росія втрутилася у Сирію після початку громадянської війни в країні, але зараз російських солдатів, як і бійців самого Асада, витісняють. Американський політик зазначив, що це, можливо, "найкраще, що може з ними статися".



Дональд Трамп прокоментував наступ опозиції у Сирії / Фото з соцмереж

"Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії, окрім як виставити Обаму в дуже дурному світлі. У будь-якому випадку, Сирія – це безлад, але не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати до цього ніякого відношення", – написав він.

Зрештою Дональд Трамп резюмував, що США не повинні мати нічого спільного з діями, які зараз відбуваються у Сирії, адже це не їхня війна. Політик також закликав не втручатися у конфлікт та сказав, що "нехай все йде своїм чередом".

До слова, наразі сирійська опозиція бореться за місто Хомс, яке вважається "останньою фортецею" перед Дамаском. Водночас до сирійської столиці повстанці також підступають з півдня, з боку ізраїльсько-йорданського кордону.