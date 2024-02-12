У Сирії на аеродромі тренують операторів дронів для війни проти України, – ГУР

У Сирії тренують російських операторів дронів для війни проти України. Росіян навчають, як управляти безпілотниками "Шахед-136" та "Ababil-3".

Навчають росіян "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" (КВІР) на аеродромі Шайрат.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва", – ідеться у повідомленні.

Курс передбачає опанування БПЛА "Шахед"-136 та Ababil-3 іранського виробництва та дистанційно керованого літака Raad.

Розвідники повідомили, що військові навчання для окупантів очолив один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік. Його спеціалізація – виготовлення та обслуговування безпілотників.

З росіянами разом також тренуються сирійські найманці, яких росія планує залучити до війни проти України як операторів БПЛА.

Зверніть увагу! Про те, що Росія вербує в Сирії найманців на війну проти українців, у ГУР повідомляли ще раніше. Підготовка найманців проходить на сирійській територія, а потім їх перевозять до Росії, де видають паспорти.

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Британська розвідка зазначала, що Іран наростив постачання "Шахедів" Росії і допомагає почати їх виробництво.

Ба більше, Росія домовилася з Іраном про старт виготовлення ударних дронів на своїй території.

До слова, ліванське угруповання "Хезболла" створює загрозу для Ізраїлю на північному кордоні. На сьогодні Іран є одним з головних спонсорів і ХАМАС, і "Хезболли".