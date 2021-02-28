В Сирії розбився російський військовий вертоліт: в Росії заперечують

Аварія сталась між селами Аль-риханна і Аль-Касім в провінції Хасеке. До речі, неподалік розташована російська військова база.

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Пілот вертольоту, ймовірно, загинув.

Що кажуть в Росії

В Міноборони Росії інформацію про авіакатастрофу не підтверджують. Як повідомляє Інтерфакс, вертоліт нібито здійснив в Сирію вимушену посадку з технічних причин.

На борту перебували пілот та оператор озброєння. Льотчиків буцімто доставили на аеродром, їх життю нічого не загрожує.

У Міноборони переконують, що вогневої атаки по вертольоту не було.

Зауважимо, Мі-35 – це багатоцільовий ударний вертоліт, модернізована версія вертольота Мі-24. На борту зазвичай можуть бути до 8 людей десанту. Цей повітряний транспорт може бути оснащений протитанковими керованими ракетами, стрілецько-гарматним, бомбовим і мінним озброєнням.