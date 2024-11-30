Війська Асада оголосили про вихід з Алеппо та підготовку до реваншу

27 листопада стало відомо, що сирійська опозиція почала серйозний наступ на позиції урядових військ Башара Асада. Той із переляку втік до Москви просити в Путіна допомоги.

Уже в наступні дні повстанці змогли суттєво просунутися, захопити кілька сіл і зайти в Алеппо. 30 листопада війська Асада оголосили про вихід із міста, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Асад залишає Алеппо, але переконує, що повернеться

Урядові збройні сили Сирії заявили про тимчасове виведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу. Вояки Асада запевняють, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для проведення контратаки.

Водночас вони визнали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або зазнали поранень десятки солдатів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що опозиція захопила склад із російською зброєю. Тим часом країна-агресорка вперше з 2016 року поновила бомбардування сирійських міст, спричинивши загибель мирних жителів. До речі, це сталося після того, як Асад побував у Москві та домовився, за даними ЗМІ, про військову допомогу від Путіна.