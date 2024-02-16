Призначення Сирського: у Швеції висловили свої сподівання щодо нового головкома ЗСУ
Нещодавно Володимир Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ. У Швеції прокоментували таку заміну.
Очільник Міноборони Швеції Поль Джонсон відреагував на призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Він пояснив, чого очікує від відносин з Україною тепер, мовиться у тексті 24 Каналу.
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Швеція продовжить допомагати
Джонсон наголосив, що те, як наша держава організовує свої збройні Сили – наша справа. Він також зауважив, що в України та Швеції хороші відносини та висловив сподівання, що такими вони й залишаться.
Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти у війні,
– сказав він.
До слова Олександра Сирського призначили на посаду Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого замість Валерія Залужного.
Американський генерал прокоментував призначення Сирського
- Бен Годжес вважає, що Олександр Сирський стане для росіян "неприємним сюрпризом" на полі бою. Він додав, що наша держава зробила складну заміну командувачів.
- За словами Бена Годжеса, звільнення Валерія Залужного – складне рішення для Володимира Зеленського. Адже генерал був ефективним командувачем, котрий мав повагу як серед солдатів, так і суспільства. І котрого добре знали та поважали союзники.
- Він зазначив, що Володимир Зеленський обрав офіцера, котрого вважає доречнішим "для цієї фази війни". За його словами, Олександр Сирський – боєць, у якого є досвід, і він крутий.