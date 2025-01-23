Про хід війни та шлях до перемоги: головні заяви з інтерв'ю Олександра Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав велике інтерв'ю, в якому розповів, як плануються наступальні операції та як триває Курська операція. Також він поділився деталями про оборону Києва та висловив свою думку щодо цензури під час воєнного стану.
З головнокомандувачем спілкувалися журналісти проєкту "База" від радіо "Байрактар". Головні заяви Олександра Сирського 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.
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За словами Сирського, деякі обмеження у висловлюваннях та публікаціях під час війни закріплені в Законі України про правовий режим воєнного стану. Ці заборони, на думку головнокомандувача, є необхідними. Є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Але треба інформувати суспільство, треба розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна поруч з нами, На питання "Що б ви порадили собі в минулому" Олександр Сирський відповів, що зрозумів, що до війни потрібно було виділити час, щоб краще підготуватися. Також треба було ще кілька років тому підготувати населення. Посилити патріотичне виховання, щоб люди тоді вже знали про те, що попереду можуть бути серйозні випробування, і що велика війна не за горами, За словами головнокомандувача ЗСУ, громадяни повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Він зазначив, що в армії нині гнучка і демократична система, завдяки якій людина може обрати частину та спеціальність, які їй підходять. Для цього в Україні працюють рекрутингові центри ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що планування операцій Сил оборони базується на інформації, отриманій від військових, та відбувається цілодобово. Він, зокрема, підкреслив важливість адекватного реагування на зміни в обстановці та постійного моніторингу стану боєздатності військ. Головнокомандувач зазначив, що переведення військ на інші позиції багато хто вважає "зрадою". Але такі рішення командування ухвалюються не просто так. А більш детально про це розголошувати не можна, адже тоді і ворог знатиме про плани ЗСУ. Такі дії приносять нам не просто суттєву шкоду, а від цих дій, розповсюдження цієї інформації, часто ми втрачаєм людей, що для нас просто неприпустимо. Кожний солдат у нас на вагу золота, це я буду повторювати багато разів, Олександр Сирський зазначив, що дні, коли відбувалися бої за Дебальцеве в часи АТО та битва за Лисичанськ були найтяжчими в російсько-українській війні. Із 2022 року особливо тяжкими, як вважає Сирський, були саме бої за Лисичанськ, адже росіяни наступали великими батальйонами на бронетехніці. Інтенсивно вороги атакували біля Лисичанського НПЗ, проривалися через оборону. ЗСУ, зокрема 54 бригада, тоді змогли знищити багато російських військових і стабілізувати ситуацію. Коли ЗСУ переправилися через річку Оскіл, почалися запеклі бої з окупантами. Українська армія мала втрати в озброєнні. Скільки було пройдено території, скільки було звільнено населених пунктів, ну люди дійсно день–ніч воювали і вони були виснажені. Ще і техніки не було. Ну і знаєте, що там постійна проблема у нас була з боєпасами. От все це призвело до того, що просто був потрібний час, щоб перегрупуватися і поповнити втрати, Олександр Сирський був керівником оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення. Бої за Мощун він назвав найважчим моментом оборони столиці. Тоді ЗСУ зруйнували 2 переправи, що унеможливило реалізацію найгірших сценаріїв війни, та все ж змогли вибити окупантів з Київської області. Тоді противник вночі планував переправити як мінімум батальйон. Була велика кількість техніки, було зведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь. Противник готувався подолати Ірпінь і перейти до широкомасштабних бойових дій у Мощуні, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завжди відчував, що в Україні буде війна. Але нападу з боку Росії не очікував. Було таке відчуття все життя, що колись буде війна. Ну що не може бути так, що ти, будучи офіцером і командуючи різними частинами, з'єднаннями, ти не візьмеш участь в бойових діях, Головнокомандувач зазначив, що для успішних операцій замало лише знань, отриманих в військвих училищах. Обстановка постійно змінюється, тож військові також мають оперативно реагувати на зміни. Треба виходити з реальної обстановки, треба вивчати ворога, знати його слабкі сторони, знати свої переваги, Головнокомандувач ЗСУ зробив кілька висновків про роботу Сил оборони. За його словами: За словами Сирського, 2024 рік прийшов в умовах постійних активних дій противника. ЗСУ тримали оборону і протистояли ворогові. Одним із успіхів минулого року головнокомандувач назвав наступальну операцію на Курскому напрямку. Це значно мотивувало і наш особой склад, наших військовослужбовців. І значно підняло настрій не тільки у наших військах, а ще і в суспільстві. І дало нам надію на те що цей наступ буде не останній,
Головнокомандувач ЗСУ вважає, що у військовий час потрібна цензура
– сказав Олександр Сирський.
До війни потрібно було готуватися серйозніше
– зазначив головнокомандувач.
Не треба сумніватися, чи йти у військо, – Сирський
Як Олександр Сирський планує операції
Чому не повідомляються деталі операцій
– зазначив Сирський.
Найтяжчі бої за час російсько-української війни
Сирський розповів про втрати ЗСУ під час Харківської операції
– сказав Олександр Сирський.
Сирський згадав моменти оборони Києва
– пригадав головнокомандувач.
Сирський завжди відчував, що буде війна
– сказав він.
Головнокомандувач розповів, що потрібно для планування операцій
– додав головнокомандувач.
Сирський зробив висновки після півроку Курської операції
Курський наступ – успішна операція ЗСУ у 2024 році
– говорить Олександр Сирський.
За словами Сирського, деякі обмеження у висловлюваннях та публікаціях під час війни закріплені в Законі України про правовий режим воєнного стану. Ці заборони, на думку головнокомандувача, є необхідними.
Є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Але треба інформувати суспільство, треба розказувати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна поруч з нами,
На питання "Що б ви порадили собі в минулому" Олександр Сирський відповів, що зрозумів, що до війни потрібно було виділити час, щоб краще підготуватися. Також треба було ще кілька років тому підготувати населення.
Посилити патріотичне виховання, щоб люди тоді вже знали про те, що попереду можуть бути серйозні випробування, і що велика війна не за горами,
За словами головнокомандувача ЗСУ, громадяни повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Він зазначив, що в армії нині гнучка і демократична система, завдяки якій людина може обрати частину та спеціальність, які їй підходять. Для цього в Україні працюють рекрутингові центри ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що планування операцій Сил оборони базується на інформації, отриманій від військових, та відбувається цілодобово. Він, зокрема, підкреслив важливість адекватного реагування на зміни в обстановці та постійного моніторингу стану боєздатності військ.
Головнокомандувач зазначив, що переведення військ на інші позиції багато хто вважає "зрадою". Але такі рішення командування ухвалюються не просто так. А більш детально про це розголошувати не можна, адже тоді і ворог знатиме про плани ЗСУ.
Такі дії приносять нам не просто суттєву шкоду, а від цих дій, розповсюдження цієї інформації, часто ми втрачаєм людей, що для нас просто неприпустимо. Кожний солдат у нас на вагу золота, це я буду повторювати багато разів,
Олександр Сирський зазначив, що дні, коли відбувалися бої за Дебальцеве в часи АТО та битва за Лисичанськ були найтяжчими в російсько-українській війні.
Із 2022 року особливо тяжкими, як вважає Сирський, були саме бої за Лисичанськ, адже росіяни наступали великими батальйонами на бронетехніці. Інтенсивно вороги атакували біля Лисичанського НПЗ, проривалися через оборону. ЗСУ, зокрема 54 бригада, тоді змогли знищити багато російських військових і стабілізувати ситуацію.
Коли ЗСУ переправилися через річку Оскіл, почалися запеклі бої з окупантами. Українська армія мала втрати в озброєнні.
Скільки було пройдено території, скільки було звільнено населених пунктів, ну люди дійсно день–ніч воювали і вони були виснажені. Ще і техніки не було. Ну і знаєте, що там постійна проблема у нас була з боєпасами. От все це призвело до того, що просто був потрібний час, щоб перегрупуватися і поповнити втрати,
Олександр Сирський був керівником оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення. Бої за Мощун він назвав найважчим моментом оборони столиці. Тоді ЗСУ зруйнували 2 переправи, що унеможливило реалізацію найгірших сценаріїв війни, та все ж змогли вибити окупантів з Київської області.
Тоді противник вночі планував переправити як мінімум батальйон. Була велика кількість техніки, було зведено 5 понтонно-мостових переправ через Ірпінь. Противник готувався подолати Ірпінь і перейти до широкомасштабних бойових дій у Мощуні,
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завжди відчував, що в Україні буде війна. Але нападу з боку Росії не очікував.
Було таке відчуття все життя, що колись буде війна. Ну що не може бути так, що ти, будучи офіцером і командуючи різними частинами, з'єднаннями, ти не візьмеш участь в бойових діях,
Головнокомандувач зазначив, що для успішних операцій замало лише знань, отриманих в військвих училищах. Обстановка постійно змінюється, тож військові також мають оперативно реагувати на зміни.
Треба виходити з реальної обстановки, треба вивчати ворога, знати його слабкі сторони, знати свої переваги,
Головнокомандувач ЗСУ зробив кілька висновків про роботу Сил оборони. За його словами:
За словами Сирського, 2024 рік прийшов в умовах постійних активних дій противника. ЗСУ тримали оборону і протистояли ворогові. Одним із успіхів минулого року головнокомандувач назвав наступальну операцію на Курскому напрямку.
Це значно мотивувало і наш особой склад, наших військовослужбовців. І значно підняло настрій не тільки у наших військах, а ще і в суспільстві. І дало нам надію на те що цей наступ буде не останній,