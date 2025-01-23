Про хід війни та шлях до перемоги: головні заяви з інтерв'ю Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав велике інтерв'ю, в якому розповів, як плануються наступальні операції та як триває Курська операція. Також він поділився деталями про оборону Києва та висловив свою думку щодо цензури під час воєнного стану.

З головнокомандувачем спілкувалися журналісти проєкту "База" від радіо "Байрактар". Головні заяви Олександра Сирського 24 Канал зібрав у цьому матеріалі.

Дивіться також Війна швидко не закінчиться, а Трампу не вийде домовитися з Путіним у кулуарах, – Подоляк