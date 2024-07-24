Можемо дати хорошу відповідь, – Сирський про можливий наступ ворога на Запоріжжі

Останнім часом росіяни активізувалися в Запорізькій області. Так, окупанти накопичують особовий склад, підтягують резерви, що свідчить про підготовку до можливого наступу на цій ділянці фронту.

В інтерв'ю The Guardian Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чи дійсно російські загарбники готуються до наступу. Також він відповів, чи готові ЗСУ до можливих атак на Півдні.

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Сирський про можливий наступ окупантів на Запоріжжі

Роботинський виступ в Запорізькій області став однією з напружених ділянок на південному фронті. Станом на ранок 24 липня на Оріхівському напрямку вже відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Й хоча ворог накопичує особовий склад на Запорізькому напрямку, Сирський переконаний, що Сили оборони зможуть зупинити ворога. До прикладу він навів Харківську область, де окупанти у травні 2024 року вдруге провели контрнаступ, але суттєвих результатів не досягли.

Якщо Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області, то ми можемо дати їм хорошу відповідь,

– наголосив Сирський.

Раніше в ОСУВ "Таврія" повідомили, що російські війська продовжують поповнювати свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі їм вдалося зібрати понад 90 тисяч осіб.

Приріст кількості російських військових на Запоріжжі спостерігається протягом останніх 3 тижнів. Однак у розвідці запевняють, що різких і суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угруповання ворога на Запорізькому напрямку наразі не виявлено.