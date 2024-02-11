Сирський – вольовий командир, який зараз потрібен Україні, – британський офіцер

Загартований у боях генерал Олександр Сирський не зупиниться ні перед чим для захисту України. Можливо, він не має такої популярності у суспільстві, як Валерій Залужний, однак він дуже здібний командувач.

Про це заявив колишній очільник британського контингенту в Афганістані, полковник Річард Кемп. Він вважає, що Сирський – "саме той командир, який зараз потрібен Україні".

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Що заявив британський командир

Британський офіцер наголосив, що він особисто зустрічався з Олександром Сирським. Саме тому Кемп вважає, що новий Головнокомандувач ЗСУ докладе всіх зусиль для захисту своєї країни.

Залужний – надзвичайно популярний та здібний генерал. Але я також зустрічався із Сирським і сказав би про нього те саме. Можливо, він не має такої ж популярності, але він дуже здібний генерал. Він сильний командир, який чинитиме опір будь-яким спробам союзників скерувати його шляхом, який він не підтримує. Як генерал він дуже професійний та цілеспрямований,

– наголосив Кемп.

Екскомандир Великої Британії також охарактеризував Сирського як "дуже розумного, зосередженого та впевненого у собі" генерала. Він зауважив, що хоч він навчався і в радянській військовій системі, однак почав впроваджувати в українській армії методи командування НАТО. Це стало важливою складовою для успіхів України у 2022 році.

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