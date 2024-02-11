Не чув, щоб називали його "м'ясником", – командир роти 92 ОМБр про публікації ЗМІ щодо Сирського
Джерело:"Радіо Свобода"
Після призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ деякі ЗМІ почали писати, що, мовляв, генерал "не ставиться ретельно до людського ресурсу", а також називали його "м'ясником". Однак з досвіду військових ситуація з Сирським абсолютно протилежна.
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОМБр Юрій Федоренко зазначив, що ніколи не чув, щоб нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського називали "м'ясником". Крім того, військовий зазначив, що генерал має гарну репутацію серед військових.
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У ЗСУ розповіли про репутацію Сирського серед військових
Федоренко зазначив, що генерала Сирського він неодноразово бачив безпосередньо у зоні виконання бойових дій. Це було як під час планування операцій, так і під час проведення перевірки готовності військових сполучень до завдання ударно-штурмових дій.
Також командир зауважив, що раніше він досить часто бачив нового головнокомандувача ЗСУ під час планування операцій навіть бригадного рівня.
Дієвих офіцерів, тих, хто працює, завжди можна звинуватити в тому, що вони недбайливо ставляться до особового складу. Але я думаю, що це більше пов'язане з інформаційною пропагандою, яка націлена на дискредитацію нашого генералітету,
– пояснив він.
Командир роти 92 ОМБр також зазначив, що після призначення Олександра Сирського на нову посаду російські пабліки роблять "все можливе і неможливе", щоб дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ.
ЗМІ писали, що Сирський "м'ясник" і не "цінує людський ресурс"
- Журналісти BBC, посилаючись на військових особисто знайомих з новим головнокомандувачем ЗСУ, писали, що Сирський – це людина, яка "не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів". Зокрема, військові нарікали на "відправлення "на нуль" непідготовлених солдатів", що було саме його відповідальністю.
- У виданні Politico взагалі назвали генерала Сирського "м'ясником" і винесли цей термін у заголовок. Зокрема, автори матеріалу стверджують, що Сирський є "вкрай непопулярним у військах", а також його нібито називають "генерал 200".
- Крім того, журналісти The New York Times, говорячи про Сирського, згадали битву за Бахмут взимку 2023 року, зазначаючи, що саме генерал наполягав, що рішення про захист міста було правильним. Однак, як стверджують автори матеріалу, таке рішення "не додало йому популярності".