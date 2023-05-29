Скоро настане час, коли ми перейдемо до наступу, – Сирський побував на Лиманському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав Лиманський напрямок. Олександр Сирський розповів, що наші військові успішно утримують займані рубежі та позиції.

За словами генерал-полковника, українські частини та підрозділи відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського. Ба більше, ЗСУ завдають ворогу значних втрат в особовому складі та техніці.

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Що Сирський сказав про наступ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів, що зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Разом обговорили:

можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку;

поточну ситуацію на фронті.

Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них,

– розповів Сирський.

Генерал-полковник на передовій подякував та нагородив військових:

10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс";

54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи;

81 ОДШБр;

95 окремої десантно-штурмової бригади;

92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обов'язок перед українським народом", – зазначив Сирський.

Сирський відвідав Лиманський напрямок: дивіться відео

Що відбувається на Лиманському напрямку

Боєць Збройних Сил України Євген Карась припустив, що найближчим часом може відбутися наступальна операція ЗСУ, під час якої звільнять значну частину окупованих територій.

За його словами, наразі окупанти зосередили величезну кількість військ на Лиманському напрямку. Цей особовий склад Росія планує кинути у наступ.

Це такий кривий маятник як бокс. Тут не буває, щоб без жодних ударів,

– пояснив військовий.

За його словами, якщо зараз російські загарбники зазнають глибокої поразки, то перейдуть до цілковитої оборони. Детальніше про позицію військового читайте тут.