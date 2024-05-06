Сирський побував на напрямку головного удару ворога: провів роботу з командирами підрозділів

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський побував на напрямку головного удару російських окупаційних військ. Зокрема, він розповів про грунтовно проведену роботу з командирами підрозділів.

Про це він повідомив в понеділок, 6 травня. Зокрема, опублікував світлини із бойових частин, в яких побував.

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Сирський побував на напрямку головного удару противника

Головнокомандувач Сил оборони розповів, що у зв'язку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника.

Він наголосив, що саме тут зосереджені основні ударні сили окупаційної армії, яка намагається прорвати оборону українських військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БпЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів,

– наголосив Сирський.

Крім цього, Олександр Сирський повідомив, що провів роботу з командирами підрозділів.

Роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БпЛА.

Сирський висловив впевненість, що це допоможе українським підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат.

Також Головнокомандувач Сил оборони розповів, що напередодні професійного Свята, Дня піхоти, вручив відзнаки і нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами.

Головнокомандувач ЗСУ працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках / Фото Олександр Сирський

Яка ситуація на фронті: коротко