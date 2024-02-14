Оперативна обстановка надзвичайно складна, – Сирський після поїздки на передову

Новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав гарячі точки фронту. Він оцінив ситуацію на полі бою.

Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

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Росія має чисельну перевагу

За словами Сирського, оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі.

Він також зазначив, що ворог не рахує своїх втрат та продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів".

Протягом доби 13 лютого підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Крім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях,

– пояснив Головком.

Прийняли низку важливих рішень

Сирський розповів, що безпосередньо на місцях заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ.

За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та випередження дій ворога,

– наголосив він.

Він також зазначив, що зараз роблять все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат.

Водночас вживають всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів.

Актуальна на 14 лютого ситуація на фронті