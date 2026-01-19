"Я їх знімаю": Сирський розповів, за яких умов командирів війська можуть відправити у відставку
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командирів, які не дбають про особовий склад, знімають з посад.
- Сирський зазначив, що кількість випадків недостовірної інформації зменшилася, а втрати українських військ у 2025 році скоротилися на 13%.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що турбота про особовий склад є одним із ключових критеріїв оцінки ефективності командирів. У разі відсутності такої турботи командирів усувають з посад.
За словами Головнокомандувача відношення до військових – найважливіше. Про це Сирський повідомив в інтерв'ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній, передає 24 Канал.
Яких командирів можуть зняти з посади?
Сирський розповів, що існує два основні критерії ефективності командирів: організація бойових дій та ставлення до підлеглих, зокрема рівень втрат серед особового складу.
І той командир, який не дбає про своїх підлеглих, – його просто знімають із посади, я його знімаю,
– наголосив головнокомандувач.
Він також звернув увагу на проблему недостовірної інформації з боку окремих командирів, що може призводити до втрат військових і територій. За словами Сирського, нині ситуацію можна перевіряти за допомогою електронної карти. Вона відображає кількість військових на позиціях. Проте, інколи дані не відповідають реальності через свідоме введення в оману або недостатнє володіння тим, що відбувається навколо.
Водночас головнокомандувач зазначив, що кількість таких випадків зменшилася. За його словами, у 2025 році втрати українських військ скоротилися на 13%, тоді як втрати російської армії у 2024 – 2025 роках, за оцінками ЗСУ, сягнули близько 850 тисяч убитими та пораненими.
Які ще заяви про війну в Україні зробив Сирський?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізаційний потенціал Росії становить понад 20 мільйонів осіб. Сирський зазначив, що Росія втратила близько 419 тисяч військових, що порушило її плани на активні наступальні дії.
Українські далекобійні удари завдали Росії втрат на понад 15 мільярдів доларів у 2025 році, вразивши 719 цілей. За словами Сирського, ці удари суттєво знизили видобуток нафти, що є основним джерелом фінансування військового бюджету Росії, який у 2025 році складав 175 мільярдів доларів.
Генерал Сирський повідомив, що Росія планує збільшити інтенсивність дронових атак на Україну. Росія вже щодня виготовляє понад 400 БпЛА типу "Шахед" і намагатиметься збільшити це число.