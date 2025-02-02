Сирський розповів про Покровський напрямок і втрати ворога

Олександр Сирський 2 лютого виклав допис щодо поточної ситуації на фронті. Оборонна операція ЗСУ триває 1075 день.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського.

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Що написав Сирський

За словами головкома, оборонна операція спрямована на знищення ворожих сил та резервів противника.

Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно,

– сказано в дописі.

Також Головнокомандувач ЗСУ виклав відеодобірку, де можна побачити багато уражень російської техніки.

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Він подякував воїнам за стійкість, ефективність і героїзм.

Наступ окупантів уповільнюється

Інші військові також підбивають підсумки січня. Наприклад, у Deep State побачили ознаки того, що ворожий наступ сповільнюється. "В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються", – написали там.

В ОСУВ "Хортиця" підтвердили ці дані. Речник угруповання Віктор Трегубов повідомив, що війна підійшла до фази, коли росіяни тиснуть на окремих напрямках. Ворог менше йде в лобові атаки, але це не значить, що нашим воїнам стало легше. Щодо Покровська Трегубов сказав, що росіяни пробують охопити місто і кинули туди багато людей.

Водночас в ISW звертають увагу, що окупанти просуваються не тільки на Донеччині.