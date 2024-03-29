Пріоритет – зберегти життя: головні тези із інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних Сил України дав велике інтерв'ю, де торкнувся багатьох важливих тем. Зокрема, він розповів деталі виходу із Авдіївки та зачепив інші резонансні теми.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив низку важливих заяв у своєму інтерв'ю. 24 Канал зібрав головні тези.

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