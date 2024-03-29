Пріоритет – зберегти життя: головні тези із інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського
Головнокомандувач Збройних Сил України дав велике інтерв'ю, де торкнувся багатьох важливих тем. Зокрема, він розповів деталі виходу із Авдіївки та зачепив інші резонансні теми.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив низку важливих заяв у своєму інтерв'ю. 24 Канал зібрав головні тези.
Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
Сирський вже наголошував, що головне – зберегти людей. « Ще одним пріоритетом є єдність суспільства, відсутність політичного розбрату. Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу, Марнування енергії на порожні політичні суперечки одне з одним – шлях не до поразки, а до загибелі. Сирський підкреслив, що Росія відмовляє всім нам у праві на життя і це має розуміти кожен українець, адже саме тому поразка і загибель є тотожними. Насамперед головнокомандувач висловив подяку союзникам за допомогу та підтримку. Однак він зазначив, що ми не змогли досягнути більшого успіху під час Харківського наступу, тому що нам не вистачило ресурсів. Відсутність ресурсів та необхідної кількості боєприпасів дала можливість росіянам закріпитися на Півдні України, у Запорізькій області. За словами Сирського, штурм цих позицій без ефективної підтримки з повітря вартував нам людських втрат і техніки. Також він підкреслив, що ми змогли б зберегти позиції у Авдіївці, якби у нас була достатня кількість ППО та артилерійських снарядів. Водночас Сирський наголосив, що це – не претензія, а констаттація факту. Головнокомандувач пояснив, де поділись фортифікації, які мали стримати ворога біля Авдіївки. Він сказав, що нам вдалося зупинити противника неподалік від міста, використовуючи позиції, які обладнували під час бою. Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках, Він пояснив, що зведення фортифікаційних споруд є одним із пріоритетів, адже підготовлені укріплення зберігають життя наших воїнів. Головнокомандувач ЗСУ прокоментував інформацію про підготовку нового наступу росіян. За його словами, ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про це, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. Зокрема, проводять комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюють комплексну систему загороджень, проводять планування застосування наших військ у разі таких дій. Сирський наголосив, що ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом, Водночас він підкреслив, що кожна операція – унікальна. Головнокомандувач розповів, що сили з Авдіївки відвели, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Ворог зміг просуватись уперед тому, що порушив нашу оборону постійними бомбардуваннями. Також відчувався брак артилерійських боєприпасів. Тож для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, було ухвалено рішення відійти від позицій. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт, окрім певних винятків, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Сирський уточнив, що кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після цього їх можуть спрямувати у військову частину. Сирський розповів, що наразі відбувається перегляд чисельності певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. Водночас він зазначив, що необхідно утримуватися від крайнощів, адже у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Сирський сказав, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій, За словами Сирського, станом на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу відновити боєздатність не лише техніки, а й забезпечити відпочинок та відновлення наших військовослужбовців. Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла, Водночас він зазначив, що цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Сирський пояснив, що це цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Олександр Сирський заявив, що в ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Він також наголосив, що російські пропагандисти намагаються використати відео з полоненими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців. Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини. За словами головнокомандувача, зміни у керівництві ЗСУ передбачають відпрацювання алгоритмів роботи органів військового управління на всіх рівнях. Від чіткої та злагодженої роботи з'єднань по всій вертикалі залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей. За словами головнокомандувача, ми змінюємо тактику дій і на морі. Він відзначив ефективність атак безекіпажних дронів на кораблі противника. Він наголосив, що Україна цілеспрямовано нищить російський Чорноморський флот і продовжить це робити. Після призначення Сирського на посаду головнокомандувача почали ширитись тривожні настрої. Мовляв, Україна втрачає позиції. Однак він пояснив, що зараз відбувається на фронті. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених, За його словами, ситуація дійсно непроста, але на фронті вона не буває інакшою. Водночас росіяни не можуть просунутись на стратегічних напрямках.
Сирський назавав пріоритети
– пояснив головнокомандувач.
Сирський про допомогу від партнерів
Сирський про фортифікації біля Авдіївки
– наголосив він.
Харків стане для них фатальним містом, – Сирський
– сказав він.
Як Сирський ухвалив рішення вийти із Авдіївки
Мобілізовані громадяни не потрапляють одразу на фронт
Відбувається перегляд чисельності частин
Чи потрібно нам мобілізувати 500 тисяч людей
– наголосив Головком.
Нам потрібні люди, – Сирський
– наголосив головнокомандувач.
Головнокомандувач розповів, скільки наших воїнів потрапили в полон при відході від Авдіївки
Сирський прокоментував відставку Залужного
Сирський про зміну тактику в морі
Ситуація на фроті складна
– сказав військовий.
Сирський вже наголошував, що головне – зберегти людей. «
Ще одним пріоритетом є єдність суспільства, відсутність політичного розбрату.
Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу,
Марнування енергії на порожні політичні суперечки одне з одним – шлях не до поразки, а до загибелі.
Сирський підкреслив, що Росія відмовляє всім нам у праві на життя і це має розуміти кожен українець, адже саме тому поразка і загибель є тотожними.
Насамперед головнокомандувач висловив подяку союзникам за допомогу та підтримку. Однак він зазначив, що ми не змогли досягнути більшого успіху під час Харківського наступу, тому що нам не вистачило ресурсів.
Відсутність ресурсів та необхідної кількості боєприпасів дала можливість росіянам закріпитися на Півдні України, у Запорізькій області. За словами Сирського, штурм цих позицій без ефективної підтримки з повітря вартував нам людських втрат і техніки.
Також він підкреслив, що ми змогли б зберегти позиції у Авдіївці, якби у нас була достатня кількість ППО та артилерійських снарядів.
Водночас Сирський наголосив, що це – не претензія, а констаттація факту.
Головнокомандувач пояснив, де поділись фортифікації, які мали стримати ворога біля Авдіївки.
Він сказав, що нам вдалося зупинити противника неподалік від міста, використовуючи позиції, які обладнували під час бою.
Основна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розміщена значно далі, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках,
Він пояснив, що зведення фортифікаційних споруд є одним із пріоритетів, адже підготовлені укріплення зберігають життя наших воїнів.
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував інформацію про підготовку нового наступу росіян. За його словами, ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про це, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність.
Зокрема, проводять комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюють комплексну систему загороджень, проводять планування застосування наших військ у разі таких дій.
Сирський наголосив, що ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області.
Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом,
Водночас він підкреслив, що кожна операція – унікальна.
Головнокомандувач розповів, що сили з Авдіївки відвели, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Ворог зміг просуватись уперед тому, що порушив нашу оборону постійними бомбардуваннями.
Також відчувався брак артилерійських боєприпасів.
Тож для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, було ухвалено рішення відійти від позицій.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ті громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт, окрім певних винятків, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід.
Переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів.
Сирський уточнив, що кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після цього їх можуть спрямувати у військову частину.
Сирський розповів, що наразі відбувається перегляд чисельності певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин.
Водночас він зазначив, що необхідно утримуватися від крайнощів, адже у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи.
Сирський сказав, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.
Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій,
За словами Сирського, станом на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу відновити боєздатність не лише техніки, а й забезпечити відпочинок та відновлення наших військовослужбовців.
Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла,
Водночас він зазначив, що цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Сирський пояснив, що це цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин.
Олександр Сирський заявив, що в ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Він також наголосив, що російські пропагандисти намагаються використати відео з полоненими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.
Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини.
За словами головнокомандувача, зміни у керівництві ЗСУ передбачають відпрацювання алгоритмів роботи органів військового управління на всіх рівнях. Від чіткої та злагодженої роботи з'єднань по всій вертикалі залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей.
За словами головнокомандувача, ми змінюємо тактику дій і на морі. Він відзначив ефективність атак безекіпажних дронів на кораблі противника.
Він наголосив, що Україна цілеспрямовано нищить російський Чорноморський флот і продовжить це робити.
Після призначення Сирського на посаду головнокомандувача почали ширитись тривожні настрої. Мовляв, Україна втрачає позиції. Однак він пояснив, що зараз відбувається на фронті.
Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених,
За його словами, ситуація дійсно непроста, але на фронті вона не буває інакшою.
Водночас росіяни не можуть просунутись на стратегічних напрямках.