Викрили російського "крота" в ОСУВ "Хортиця": Малюк розповів про операцію СБУ та Сирського

Служба безпеки України продовжує протидіяти російським агентурним мережам, які незаконно діють в Україні. Василь Малюк розповів про спільну операцію СБУ та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Василь Малюк розповів у інтерв'ю про викриття Службою безпеки російських агентурних мереж. На жаль, до таких мереж були залучені й деякі народні депутати, і окремі представники Збройних Сил України.

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Викрили російських агентів в ОСУВ "Хортиця"

Розповідаючи про мотивацію тих, хто підпорядковується російському злочинному керівництву, Василь Малюк пригадав випадок в ОСУВ "Хортиця".

За його словами, СБУ разом із Головнокомандувачем Олександром Сирським, "розробляла і реалізовувала" російського агента-військовослужбовця ЗСУ, що працював там.

Тоді генерал Сирський очолював ОСУВ "Хортиця" та допомагав українській спецслужбі з документуванням усієї необхідної для викриття інформації.

Було зрозуміло, що він (російський агент – 24 Канал) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити й затримати. Він був у званні підполковника,

– розповів глава СБУ.

Він зізнався, що був здивований, дізнавшись, що затриманий підполковник відмовився від зарплати у ФСБ і працював "за ідею", хоча сам родом із Волинської області.

СБУ з’ясувала, що він був частиною мережі ворожих агентів, і також викрила підполковника Нацгвардії, який теж працював в ОСУВ "Хортиця". Малюк уточнив, що всі агенти були затримані та згодом дали свідчення.

Йдуть на співпрацю з росіянами через гроші

Як запевнив очільник Служби безпеки, здебільшого такі люди йдуть на співпрацю з російськими спецслужбами через "матеріальну залежність". Зокрема, росіяни можуть погрожувати, катуючи рідних, які перебувають у полоні.

Однак, за словами Малюка, "одним лише "батогом" ніхто в такому разі не працює". Він додав, що за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж. Водночас у самій спецслужбі за останній рік не було витоків інформації про планування і підготовку спецоперацій.

Ба більше, за час повномасштабної війни ГУР та СБУ здійснили низку успішних спецоперацій, які викликали захоплення топових представників західних спецслужб. Василь Малюк відверто розповів, чи існує між двома розвідувальними відомствами прихована конкуренція.