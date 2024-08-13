Сирський сказав, на скільки кілометрів українські війська просунулись у Росії за добу

Операція Сил оборони у Курській області триває. Стало відомо, на скільки кілометрів вдалося просунутись за добу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, на скільки нашим військовим вдалося просунутись у Курській області. За його словами, за добу просунулись на окремих напрямах від 1 до 3 кілометрів.

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Бої тривають

Сирський наголосив, що наші військові продовжують операцію.

Взято під контроль 40 квадратних кілометрів території (за добу – 24 Канал),

– сказав він.

Загалом, Сили оборони контролюють 74 населені пункти. Сирський також наголосив, що інтенсивність бойових дій висока, але ситуація перебуває під нашим контролем.

Глава держави попросив у Головнокомандувача ЗСУ продовжувати планування наступних ключових етапів.