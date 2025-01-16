Сирський у НАТО представив стратегію ЗСУ на 2025 рік

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський узяв участь у засіданні Ради Україна – НАТО. Воно відбулося 16 січня у штаб-квартирі НАТО.

Сирський підключився онлайн і представив головнокомандувачам НАТО стратегію ЗСУ на 2025 рік. Про це пише 24 Канал з посиланням на Місію України при НАТО.

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Яка стратегія в України на 2025 рік

Сирський повідомив партнерам, яка оперативно-стратегічна обстановка на фронті. Також оцінив плани Росії щодо продовження війни та дав прогнози щодо її подальших дій.

Генерал представив союзникам стратегією дій України на 2025 рік. Він окремо наголосив на важливості для України посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури, а також можливості завдавати ударів по військових об'єктах вглиб території Росії,

– ідеться в повідомленні.

Головком подякував партнерам за підтримку у боротьбі. Зокрема, за створення NSATU – спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України.

Він закликав держави – члени НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за данською моделлю, а також "надати додаткову підтримку у підготовці військових, зокрема, поряд з підготовкою за межами України підтримати ініціативу щодо проведення тренувань на українських полігонах із залученням інструкторів держав – членів Альянсу".

Союзники підтвердили готовність надавати необхідну допомогу.