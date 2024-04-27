Оперативно-стратегічна обстановка складна та має тенденцію до загострення, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський виступив на засіданні групи "Рамштайн". Він розповів, яка ситуація нині на фронті.

Контактна група з питань обороноздатності України 26 квітня зібралася у 21-й раз. Засідання пройшло онлайн, на ньому виступив Володимир Зеленський.

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Що заявив Сирський

Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження,

– написав головком.

Він повідомив, що також були виступи міністра оборони Рустема Умєрова та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Сирський подякував учасникам та міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Яскравий виступ Зеленського на "Рамштайні"-21

Президент звернувся до учасників засідання, нагадавши, що багато хто з них – колишні солдати. "Уявіть, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо бракує боєприпасів", – сказав він.

За словами українського лідера, наша держава потребує трьох видів озброєння, кожен із яких має чітке призначення. Артилерійські снаряди допоможуть зупинити просування окупантів. Росіяни скористалися зволіканням США з наданням допомоги та за пів року захопили низку населених пунктів. Зеленський закликав зупинити Путіна, який "вірить, що може пройти крізь руїни". А ще боєприпаси дадуть змогу Силам оборони не тільки стримувати ворога та бути в обороні, а й планувати наступальні операції.

Зброя великої дальності потрібна, щоб змусити росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України. Зокрема, вже успішно працюють ATACMS і Storm Shadow / SCALP. А посилення ППО створить справжній повітряний щит над Україною, який захистить наші міста. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них.

Також Зеленський повідомив, що Україна формує нові бригади. Але воїнам потрібна зброя.

Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Та українські захисники потребують вашої підтримки – достатньої і вчасної. Ми потребуємо того самого, що й ви, якби ви були солдатами у цій війні,

– підсумував Зеленський.