Сирський закликав українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська.

Про це головком повідомив під час інтерв'ю The Guardian.

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Сирський звернувся до українців за кордоном

Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок,

– заявив Сирський.

Головнокомандувач Сил оборони також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", – підкреслив він.

У виданні нагадали, що одна ініціатива формується в сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону.

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Нагадаємо, що генерал зауважив, що коли на початку повномасштабного вторгнення вороже угруповання в Україні становило 100 тисяч солдатів, то у 2024 воно налічує вже 520 тисяч. Сирський зазначив, що "коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь".

Так, з 2022 року кількість російських танків "зросла" вдвічі – з 1700 до 3500, артилерійських систем – утричі, а бронетранспортерів з 4500 до 8900.