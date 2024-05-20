В Україні можуть оновити систему бронювання: яких змін прагне бізнес

Очільниця партії "Слуга народу" розповіла, що в Україні хочуть оновити систему бронювання. Насамперед мовиться про електронну бронь співробітників для бізнесу.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла на зустрічі з "Українською радою бізнесу" про проблеми та прагнення бізнесу щодо бронювання.

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Що заявила Шуляк про бронювання

Олена Шуляк зауважила, що вона подавала до мобілізаційного законопроєкту правки, які стосувалися автоматичного бронювання, проте їх не врахували.

Нардепка назвала проблеми, які виникають у процесі бронювання, які озвучують бізнес-асоціації:

неможливість бронювання ФОПів та гіг-фахівців, які працюють як резиденти Дія.City,

невизначеність у термінах бронювання, коли не зрозуміло, як діяти після завершення 6 місяців бронювання,

вимога бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників, адже багато компаній не подають списки на бронювання через побоювання,

терміни розгляду заявок на бронь. Бо компанії можуть чекати відповіді від Міноборони до 5 – 6 місяців.

Найменша помилка в пакеті поданих документів на бронювання означає повернення цих документів без будь-яких пояснень. Комунікація з цього приводу абсолютно не налагоджена, що і потрібно виправити,

– запевнила Олена Шуляк.

Вона переконана, що багато питань би вирішило запровадження електронного бронювання. Адже бронюванню підлягають працівники, які вже стоять на обліку в ТЦК і всі їхні документи підготовлені, а процес бронювання далі по суті є бюрократією, яка займає час і громадянина та міністерства.

За словами нардепки, документи з ТЦК переглядаються у ручному режимі та займають час. Тому для більшості компаній електронне бронювання стало б серйозною підтримкою.

Новий закон зменшує кількість деяких заброньованих