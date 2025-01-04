Армія Росії розробляє нову систему для координації бойових дій "Глаз/Гроза", – ISW

Росія продовжує розробляти зброю та засоби для ведення війни. аналітики Інституту вивчення війни розповіли про одну із розробок.

У Росії продовжують підтримку програмного комплексу координації розвідувальних та ударних підрозділів "Глаз/Гроза", проте російські війська використовують інші спецсистеми зв'язку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Перша в історії масова війна дронів: як Україна створила нове ядро війська та цілу "субкультуру"

Програму ще не запровадили

Російський пропагандистський телеканал показав сюжет, де показали, як російські солдати у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі навчаються працювати з програмним забезпеченням для координації бойових дій "Глаз/Гроза".

Ця російська система мала б забезпечувати організоване командування та управління для російських підрозділів на передовій.

Натомість аналітики мають інформацію, що російські війська надалі значною мірою покладаються на спеціальні системи зв'язку для координації бойових дій в Україні через додатки для обміну повідомленнями у соціальних мережах.

Зокрема, це означає, що у Росії не запровадили офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі, щоб російські військові мали змогу користуватися нею безпосередньо на фронті.