Російські окупанти обстріляли та захопили Запорізьку АЕС. Україна закликала світ розцінювати ці дії ворога як ядерний тероризм.

Російські окупанти сьогодні уночі здійснили обстріл ЗАЕС біля Енергодара. Пожежу, яка виникла від снарядів ворога, погасили лише вранці.

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МАГАТЕ стверджує, що системи безпеки ЗАЕС не пошкоджені

В МАГАТЕ вже вивчили наслідки обстрілів російських окупантів. На щастя, викиду радіації не сталося, системи безпеки у нормі.

Важливо сказати, що всі системи безпеки шести реакторів на станції не постраждали, викиду радіоактивних речовин не сталося. Втім, ситуація залишається "вкрай напруженою",

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Вона розташована поблизу міста Енергодар.

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